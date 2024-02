Les années se suivent et se ressemblent à Rimouski. Comme en 2023, la grande priorité de la Ville en 2024 demeure la construction de nouveaux logements.

Le logement, c'est vraiment la priorité numéro 1, la priorité numéro 2 et la priorité numéro 3 , a lancé Guy Caron, maire de Rimouski, au terme de la présentation du Plan d'action 2024, mardi après-midi.

Ce plan réunit les grands projets prévus au cours de la prochaine année.

Maire de Rimouski depuis maintenant plus de deux ans, Guy Caron croit que plusieurs de ces projets se réaliseront dans les prochains mois.

Le maire de Rimouski, Guy Caron, voit grand pour 2024. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

La première année, c'est vraiment une période où on apprend à connaître la culture organisationnelle non seulement de la ville, mais des différents services. […] La deuxième année sert à ça, mais surtout à la planification et là, à partir de la troisième, quatrième année, on peut passer à la mise en œuvre , explique-t-il.

On a utilisé les deux premières années pour semer tout ce qu'on avait à semer. Là, c'est le temps de récolter.

Certains projets résidentiels devraient aboutir en 2024, croit Guy Caron. Il cite notamment celui de 500 unités de la Société Angus et celui de la rue Alcide-C.-Horth qui devrait connaître un dénouement.

Ça fait plus de dix ans qu'on en parle et là, à peu près tous les terrains sont en processus de vente. […] On regarde les possibilités pour du logement social ou abordable , indique Guy Caron.

Un projet résidentiel doit voir le jour sur la rue Alcide-C.-Horth près du futur campus santé. Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

La Ville de Rimouski, dont le taux d'inoccupation se situe maintenant à 0,6 %, mise toujours sur son projet de quartier à Pointe-au-Père pour atténuer la crise du logement. Elle se penchera cette année sur la rédaction du Plan particulier d'urbanisme (PPU).

C'est à travers ce plan-là qu'on va commencer à voir de façon plus précise le développement prévu par la Ville dans le secteur , affirme Marco Desbiens, directeur général de la Ville de Rimouski.

Les travaux, eux, n'auront pas lieu avant 2025.

Le Plan d'action 2024 prévoit également la refonte du plan d'urbanisme à compter de cette année. C'est ce qui va permettre de réaliser une vision de développement de la ville qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. […] Ce sont des outils qui vont faire évoluer grandement notre réglementation pour, je dirais, orienter les projets, orienter les choix qui vont être faits , précise Marco Desbiens.

Par ailleurs, la revitalisation du centre-ville, qui comprend le réaménagement de la place des Anciens-Combattants, est aussi dans les cartons en 2024. La Ville veut transformer ce qui est un stationnement en place verte, publique [et] événementielle.

Les travaux ne commenceront toutefois pas avant 2025. Faut faire la planification et nous assurer que la population donne son accord , mentionne Guy Caron.

La réfection de l'avenue de la Cathédrale et les travaux au Colisée de Rimouski, en vue de la Coupe Memorial de 2025, sont également prévus cette année.

Avec la collaboration de Marie-Christine Rioux