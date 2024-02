Vanessa Austin a eu une sacrée surprise à son bureau à Guelph, lorsqu’un inconnu est venu lui rapporter un portefeuille. Elle a mis quelques minutes à réaliser qu’il s’agissait en fait de celui de sa mère et qu'il avait été perdu il y a 40 ans.

Je n'arrivais pas à le croire. C'est comme une capsule temporelle. Il est si bien préservé, on dirait, que personne ne l'a touché en 40 ans , a témoigné Vanessa Austin à la matinale de CBC pour Kitchener et Waterloo.

L'homme qui a trouvé le portefeuille, Andrew Medley, habite à Détroit. Il explique qu’il était dans une unité de stockage Centre Eaton de Toronto pour son travail quand il l'a découvert dans les conduits d'air.

Mme Austin, qui est originaire du Salvador et a grandi à Toronto, ne se souvient pas que sa mère ait perdu le portefeuille et sa mère non plus.

Publicité

Elle se rappelle qu'elle et sa famille, en tant que nouveaux arrivants au Canada, allaient chaque samedi au Centre Eaton se promener. Je suppose que c'est là qu'il a été perdu ou volé , estime cette habitante de Fergus.

Des souvenirs du Salvador et de l'arrivée au Canada

Le portefeuille à imprimé floral contenait des coupons pour le parc d’attractions Canada's Wonderland, une carte de la bibliothèque publique de Toronto, une carte verte de la Banque TD, des souvenirs des parents et une photo de leur fille enfant attachée aux documents d'immigration de sa mère.

C'était juste toutes ses affaires du Salvador – des choses que je n'avais jamais vues. Et aussi mon certificat de naissance, un peu tout en morceaux.

Andrew Medley est détective économique et travaillait sur une autre affaire en janvier quand il est entré dans une salle de bain rarement utilisée du Centre Eaton, dans une zone réservée au personnel.

Il dit qu'il regardait le plafond à la recherche d'indices pour l'affaire sur laquelle il travaillait et il a remarqué le portefeuille coincé entre la tuyauterie et une ouverture dans le mur.

C'était assez évident que quelqu'un l'avait mis là intentionnellement, pense-t-il. J'étais avec un collègue à ce moment-là et nous l'avons ouvert. Nous pensions qu'il était peut-être vieux de quelques années et nous étions juste impressionnés de voir à quel point tout était bien préservé à l'intérieur.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs objets et cartes ont été bien conservés malgré les années. Photo : Vanessa Austin / Instagram

Andrew Medley raconte avoir ramené le portefeuille dans sa chambre d'hôtel, commencé des recherches et identifié Vanessa Austin. Même si les photos avaient 40 ans, il y a des traits du visage qui ne changent tout simplement pas autant avec le temps , estime-t-il.

Après une tentative infructueuse sur Facebook, il était sur le point de quitter Toronto pour rentrer à Détroit avant qu'une tempête de neige ne retarde ses plans.

Il a utilisé ce temps pour faire une dernière tentative et consulté LinkedIn. Il a découvert où Vanessa Austin travaillait et fait un détour de l'autoroute 401 à Guelph pour rendre le portefeuille. J'étais assez sûr d'avoir la bonne personne , se rappelle-t-il.

Je pensais que c'était juste quelque chose qu'elle gardait sur elle, même les souvenirs, pour une raison. Ce sont des choses qui lui étaient importantes et je pensais que ça valait la peine de faire l'effort de le rendre.

Ouvrir en mode plein écran Le détective économique a retrouvé la fille du propriétaire grâce aux objets et aux réseaux sociaux. Photo : Vanessa Austin / Instagram

Andrew Medley dit qu'il ne pense pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire, mais il est heureux que Vanessa Austin et sa famille aient récupéré le portefeuille. Je pense que la plupart des gens feraient la même chose , poursuit-il.

Publicité

Nous laissons derrière nous toutes ces choses importantes

Mme Austin dit que la première chose qu'elle a faite quand elle a récupéré le portefeuille a été de le sentir .

Je ne m'attendais pas à réagir comme je l'ai fait. J'étais émue. C'est une de ces choses… l'histoire de l'immigrant, vous arrivez toujours au Canada avec très peu et souvent nous laissons derrière nous toutes ces choses importantes , raconte-t-elle.

Donc, voir quelque chose d'aussi simple du Salvador... Ce sont les documents qui nous ont amenés ici, c'était juste très beau d'avoir un morceau de notre histoire de retour. C'était émouvant de le récupérer.

Objets perdus... dans le corps des patients.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Tout un matin. Objets perdus... dans le corps des patients ÉMISSION ICI PREMIÈRE Tout un matin Écouter l’audio (Objets perdus... dans le corps des patients. 7 minutes 35 secondes) Durée de 7 minutes 35 secondes 7:35

Elle est très reconnaissante envers Andrew Medley d'avoir pris le temps de lui rendre le portefeuille.

C'est une histoire dont nous avons besoin d'entendre parler parce que les gens sont encore assez bons pour prendre le temps et ne demandent rien, mais simplement pour vous ramener quelque chose parce qu'ils pensent que nous voudrions l'avoir de retour , conclut-elle.

Avec les informations Desmond Brown, de CBC