Des policiers de Québec mènent une campagne de sensibilisation auprès de tenanciers de bars. L'objectif : tenter de prévenir les intoxications, à l’insu des victimes, au GHB, aussi appelé la drogue du viol. Un crime encore bien peu dénoncé et que des propriétaires de bar considèrent comme un « fléau ».

Le duo de policiers franchit les portes de l’Ozone, un bar de la Grande Allée. Il est 10 h du matin. L’endroit est vide.

Les agents de l’unité ACCES alcool du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) sont venus rencontrer le propriétaire, Émile Lebel, pour discuter avec lui des ressources à sa disposition pour limiter les risques qu’un client soit drogué à son insu dans son établissement.

Émile Lebel est attentif et réceptif au message des policiers. Il connaît trop bien le problème d’intoxication au GHB .

C'est un fléau qu'on doit gérer de manière assez régulière , soupire-t-il.

Durant la pandémie, les employés de son équipe de sécurité ont dû intervenir à de nombreuses reprises auprès de clients intoxiqués. Même si ces événements sont moins fréquents aujourd’hui, ils se produisent toujours. Les policiers rassurent toutefois le propriétaire : l'établissement n'a pas été ciblé parce qu'il est considéré comme étant problématique. Ce n'est qu'une visite parmi d'autres.

Lorsqu'elles ingèrent du GHB à leur insu, les victimes, majoritairement de jeunes femmes, perdent connaissance à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement, souvent au moment de la sortie des bars. Difficile de savoir où et quand elles ont été droguées.

Malgré la présence d’une équipe de sécurité et une fouille rigoureuse à l’entrée de l’établissement, Émile Lebel admet qu’il est difficile d’éliminer tous les risques.

Les bars sont pleins, il y a du mouvement, il y a de la musique. Nos équipes sont très bonnes pour anticiper, voir, se parler via walkie-talkie. Mais une fois que [les clients] sont sortis, c'est le sentiment de laisser quelqu'un rentrer à la maison dans cet état-là qui est difficile , dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Émile Lebel est copropriétaire de plusieurs établissements licenciés à Québec, dont le pub Ozone Grande Allée. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

C’est donc avec soulagement qu’il accueille l’initiative de sensibilisation de la police.

Ça fait du bien de se sentir soutenu là-dedans. On fait tout notre possible, mais des fois on a besoin d’aide.

D’ici la fin de la campagne de sensibilisation, le 11 février, une trentaine d’établissements seront visités par les policiers du SPVQ , qui ont été mandatés par le ministère de la Sécurité publique pour mener cette campagne de sensibilisation.

L’intoxication involontaire, c’est une responsabilité qui est partagée, dit David Poitras, porte-parole du SPVQ . L’objectif, c’est que ça n’arrive plus. C’est vraiment de dissuader les gens d’avoir ce comportement-là, qui demeure un comportement criminel.

Parmi les ressources qui s’offrent aux tenanciers de bar : mettre à la disposition des clients des protège-verres, intervenir auprès d’une personne somnolente et assurer une surveillance accrue des endroits isolés.

À la recommandation des policiers, Émile Lebel souhaite maintenant accréditer son établissement au programme Commande un Angelot , qui lui permettra de former gratuitement ses employés à reconnaître les symptômes d’une personne intoxiquée au GHB .

On ne veut pas trouver quelqu'un par terre, évanoui. C'est ça qui est le plus difficile à gérer. Faire rentrer l'ambulance, et tout ça. Donc là, on va le voir en avance. Espérons qu'on va être capable de le faire.

Ouvrir en mode plein écran Dans le cadre de leur campagne de sensibilisation, les agents de l'unité ACCES alcool du Service de police de la Ville de Québec rencontrent le propriétaire du bistro l'Atelier Jonathan Olat. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Plus loin sur la Grande Allée, le propriétaire du restaurant L’Atelier est aussi intéressé par cette formation donnée par l’organisme Le Collectif social. Même s’il n’a recensé aucun cas d’intoxication au GHB dans son établissement, Jonathan Olat veut que son équipe soit prête à intervenir.

Que ça soit l'hôtesse, que ça soit le maître d'hôtel, le barman ou l'agent de sécurité. C'est n'importe quelle personne de notre équipe. C’est très intéressant et important qu'on puisse les sensibiliser par une personne externe.

Des enquêtes difficiles

En 2023, 23 personnes, qui croient avoir été intoxiquées à leur insu, ont porté plainte au Service de police de la Ville de Québec. À ce jour, aucun suspect n’a été arrêté.

Pour les policiers, il est plus facile de travailler en prévention qu’en répression. Puisque l’intoxication est souvent faite à l’insu de la victime et que le GHB disparaît de l’organisme après quelques heures, mettre la main au collet des contrevenants est un travail complexe.

Les policiers peuvent toutefois compter sur de nouveaux outils, comme les trousses de détection de substances, disponibles gratuitement dans toutes les urgences du Québec depuis l’automne dernier. Les personnes qui soupçonnent avoir été droguées, mais qui n’ont pas été agressées sexuellement, peuvent demander d’effectuer ce test urinaire dans les 48 heures suivant l’intoxication.

Ouvrir en mode plein écran L'infirmière en pratiques avancées du CHU de Québec, Vanessa Vachon, tient une trousse de dépistage de substances disponible dans les salles d'urgence. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Avec le consentement de ces personnes, les échantillons sont acheminés aux corps policiers, qui peuvent à leur tour les faire analyser afin d’accumuler des preuves. À ce jour, 13 trousses ont été transférées au SPVQ . Les échantillons attendent toujours d’être analysés en laboratoire.

Peu importe le délai écoulé, le SPVQ invite les victimes à dénoncer.