Un quartier de Stellarton envahi par des lapins domestiques

Un groupe de voisins de Stellarton, en Nouvelle-Écosse, tentent d’attraper des lapins domestiques qui circulent au milieu de la ville.

Melanie Andrecyk affirme avoir repéré son premier lapin en octobre. Elle pensait alors qu’il s’agissait d’un animal de compagnie perdu.

Mais au bout de quelques semaines, de plus en plus de lapins ont commencé à apparaître dans la région et les gens se sont inquiétés pour leur bien-être.

C'est tout simplement horrible, vous savez, ils meurent de faim, ils ont froid, ils sont maigres et ils cherchent de la nourriture , indique-t-elle.

Melanie Andrecyk explique qu’il s’agit d’une race domestique de lapins nains. Elle croit qu’ils s’échappent d'une propriété de la ville, mais que rien n'est fait pour y remédier. Nous avons tenté de contacter le propriétaire de la propriété, mais nous n'avons eu aucune réponse.

La semaine dernière, Melanie Andrecyk et certains de ses voisins ont commencé à attraper les lapins. Ils en ont capturé huit et ils croient qu’il en reste une dizaine en liberté.

Melanie Andrecyk en a accueilli quatre pour les soigner.

Melanie Andrecyk souhaite que les lapins soient nourris et en bonne santé avant de leur trouver une famille.

Ils ont un poids insuffisant et leur pelage est plutôt terne et pas brillant comme il devrait l'être , rapporte-t-elle.

J'adorerais pouvoir leur trouver des foyers responsables, qui les stériliseront, qui seront conscients de leurs besoins, de leur alimentation, de leurs dents, de l'entretien de leurs ongles et de leurs oreilles.

En attendant, elle fait ce qu'elle peut pour les aider. Son objectif est de les nourrir et de les rendre en bonne santé avant de leur trouver une famille.

Melanie Andrecyk a déposé une plainte auprès de la municipalité du comté de Pictou, qui a été transmise à la ville de Stellarton.

Dans un courriel, Susan Higdon, directrice générale de Stellarton, indique que le service de police local n'avait reçu qu'un seul appel concernant les lapins, et que c'était en octobre. Elle ajoute que Stellarton n'a pas de règlement concernant les lapins errants, seulement les chiens.

Toutes les préoccupations liées aux animaux qui ne sont pas spécifiques aux chiens sont adressées à la SPCA , précise-t-elle.

Melanie Andrecyk dit que certains des lapins sont mal en point.

Heather Woodin, directrice des programmes et de l'administration à la SPCA de la Nouvelle-Écosse, a refusé de commenter la situation des lapins à Stellarton parce qu'il s'agit d'une enquête ouverte.

Elle a quand même précisé que les lapins nains peuvent être gardés à l'extérieur, à condition qu'ils soient soignés et qu'ils disposent d'un enclos approprié.

Elle a ajouté que si un lapin domestique est trouvé à l'extérieur sur la propriété de quelqu'un et que son bien-être suscite des inquiétudes, une personne peut appeler l'équipe d'application de la loi de la SPCA pour le signaler.

Heather Woodin dit que l’organisme a déjà des lapins à sa charge et qu'il s'efforce de faire la promotion de l'adoption de lapins pour pouvoir aider.

Cela devient un problème , remarque Melanie Andrecyk. Sans aucun règlement, ils se reproduisent littéralement comme des lapins, donc il y a des lapins partout.

Avec les informations de Cassidy Chisholm de CBC