La société de protection des animaux, Regina Humane Society, ouvre son nouveau refuge

L’organisme Regina Humane Society a ouvert mardi les portes de son nouveau refuge pour animaux à Regina. Situé dans le quartier de Harbour Landing, le centre a coûté environ 28 millions de dollars.

Le refuge dispose d’un espace à aire ouverte qui va abriter les animaux, mais aussi d'un espace pour les vétérinaires. Il peut aussi accueillir des événements communautaires.

Selon la directrice générale de l’organisme Lisa Koch, ce nouveau refuge est l’aboutissement d’un rêve.

C’est un effort de toute une vie pour moi, mais pour nos équipes, c'est vraiment un rêve qui se réalise de passer de notre ancienne installation vieille de 60 ans à cet incroyable centre communautaire , se réjouit-elle.

En arrivant ici avec nos animaux pour la toute première fois, nous avons versé beaucoup de larmes.

La clinique vétérinaire installée dans les nouveaux locaux dispose d'une biosécurité de niveau hospitalier, ce qui, selon l'organisme, lui permettra de sauver davantage d'animaux en raison de meilleures pratiques de confinement pour empêcher la propagation de maladies infectieuses.

Aussi, le nouveau bâtiment dispose de deux fois plus d'espace que l'ancien, mais devrait accueillir à peu près le même nombre d'animaux.

Nous n'avons pas augmenté considérablement le nombre d'animaux que nous pouvons héberger, car l'entreposage des animaux n'est pas la meilleure pratique. Il s'agit de les garder ici le moins longtemps possible , explique Lisa Koch.

Selon Lisa Koch, l'espace est également beaucoup plus sûr pour les animaux, et dispose de systèmes de ventilation plus sains, d'un contrôle des odeurs et d'une acoustique plus silencieuse.

Ouvrir en mode plein écran

Ces mesures ont été prises dans le but de réduire le stress des animaux et du personnel, tout en rendant l'espace plus accueillant pour le public.

Cela change la donne pour le bien-être des animaux, car nous sommes en mesure de les garder en meilleure santé , précise Mme Koch.

Un milieu éducatif

Ce nouvel espace dispose également d’une salle de classe. Selon les responsables, elle peut être réservée pour des sorties scolaires ou par toute organisation locale souhaitant y organiser un événement.

Des plaques éducatives sur l'évolution des animaux et les soins à apporter aux animaux de compagnie sont accrochées aux murs.

C'est une formidable occasion d'envoyer les gens dans un safari social, dans une chasse aux indices, pour en apprendre davantage sur les animaux et sur la façon dont nous nous comportons avec eux , indique Mme Koch.

À noter que la plupart des fonds nécessaires à la construction du nouveau bâtiment proviennent de donateurs de la communauté.

Différentes zones et pièces du bâtiment ont été nommées en hommage à certains donateurs.

Cela semblait toujours triste, même si de bonnes choses se passaient dans le vieux bâtiment. Cet endroit est très lumineux, très joyeux et nous espérons que tout le monde ressentira cela lorsqu'il sera ici , ajoute pour sa part le directeur marketing et des relations publiques de la Regina Humane Society, Bill Thorn.

