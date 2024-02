Visite surprise du ministre Dubé à l’Hôpital Sainte-Croix de Drummondville

La Coalition pour un nouvel hôpital régional à Drummondville réclame depuis des mois une rencontre avec le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, pour lui démontrer la désuétude de l'Hôpital Sainte-Croix. Radio-Canada vient d'apprendre que ce dernier a effectué une visite à l'hôpital en catimini à Drummondville, lundi.

Il était notamment accompagné de la présidente-directrice générale du CIUSSS MCQ , Nathalie Petitclerc.

Aucun membre de la Coalition pour un nouvel hôpital régional, qui est présidée par la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste, n'a été avisé du passage du ministre.

M. Dubé était accompagné du député de Johnson et responsable de la région du Centre-du-Québec, André Lamontagne et du député de Drummond-Bois-Francs, Sébastien Schneeberger. Cette visite s’inscrit dans la volonté du ministre d’entendre les préoccupations du terrain, en fonction des enjeux propres à la région, et de constater les besoins en infrastructures à l’Hôpital Sainte-Croix , peut-on lire dans un communiqué publié quelques minutes après la publication de l'article de Radio-Canada.

Au cours de leur visite, les politiciens se sont entretenus avec la direction de l'hôpital ainsi qu'avec des employés.

Dans le communiqué, on ne fait pas mention d'une éventuelle construction d'un nouvel hôpital à Drummondville.

Conférence de presse à venir

Les députés de Johnson et Drummond-Bois-Francs, André Lamontagne et Sébastien Schneeberger, doivent d'ailleurs tenir une conférence de presse mercredi midi à Québec concernant les soins de santé au Centre-du-Québec.

Composée d'élus, de professionnels de la santé et de gens d'affaires, la Coalition pour un nouvel hôpital régional à Drummondville réclame l'inscription du projet de nouvel hôpital au Plan québécois des infrastructures dans les meilleurs délais.

Plus de détails à venir.