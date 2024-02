La banque alimentaire de Jane Alliance Neighbourhood Services a frôlé la fermeture de justesse en raison d’un manque de fonds. Même si le pire a pour l’instant été évité, la précarité la guette. Cette situation est loin d’être un cas isolé dans le Grand Toronto, selon Daily Bread Food Bank.

Nous sommes toujours occupés et pressés ici , lance Shallie Delfinado, sans se départir de son sourire, alors qu’elle s’affaire à assembler des sacs de légumes frais aux côtés des autres bénévoles.

C’est un mercredi. La file devant la banque alimentaire de Jane Alliance Neighborhood Services prend trois couloirs. Tout au bout, Nzoc, tient à nous dire à quel point elle est reconnaissante d’y avoir accès.

La banque alimentaire a été très bonne pour ma famille. [...] Dehors, dans les épiceries, tous les prix augmentent. Alors nous venons ici. La banque alimentaire prend bien soin de nous , dit-elle.

Jane Alliance, un organisme communautaire qui existe depuis 1997, a commencé à faire de l’aide alimentaire en 2019, alors que des employés ont constaté que certains des aînés qu’ils aidaient ne pouvaient pas payer leur épicerie.

Publicité

Ça a commencé avec 10 personnes. Dix est devenu vingt, vingt est devenu quarante. Maintenant, on sert 700 individus et leur famille [...] et nous avons une longue liste d’attente , explique le directeur de Jane Alliance, Mohamud Mohamud.

Les gens inscrits ont été séparés en deux cohortes, et viennent un mercredi sur deux.

Nous recevons assez de nourriture pour les gens qui s’inscrivent, mais le coût des opérations n’est pas couvert , dit Monsieur Mohamud.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur de Jane Alliance explique que même avec une aide financière de Daily Bread, les factures d'électricité, d'assurance et tous les coûts cachés de la banque alimentaire pèsent lourd sur ses finances. Photo : Radio-Canada

L’électricité, l’assurance, le loyer et les frais administratifs sont un casse-tête mensuel. En fin janvier, le directeur est passé à un cheveu d’annoncer la fin imminente du service.

Publicité

La banque a été sauvée de justesse par l’organisme Daily Bread, qui assurera le salaire de la seule employée rémunérée jusqu’à la fin de l’année.

C’était l’un des plus heureux moments de ma vie , dit Mohamud Mohamud.

Malgré cela, la situation reste précaire.

Ça ne me quitte jamais l’esprit : comment garder la banque alimentaire ouverte?

Plusieurs banques alimentaires sous pression

Ce n’est pas un cas isolé. Je peux vous trouver des banques alimentaires dans toute la ville qui sont sous d’énormes pressions financières , dit le PDG de Daily Bread, Neil Hetherington.

Nous soutenons environ 200 banques alimentaires dans la ville, et je suis surpris de ne pas les avoir vues fermer l’une après l’autre.

Il blâme en partie l’inflation, les hausses de loyers et la diminution des dons, mais surtout la hausse fulgurante de la demande pour l’aide alimentaire.

Selon lui, un Torontois sur dix y a maintenant recours.

Neil Hetherington souligne que Daily Bread n’a pas de financement direct du gouvernement, et qu’il n’en veut pas.

Il ne voudrait surtout pas que les gouvernements commencent à traiter les banques alimentaires comme une solution à la pauvreté, ou un remplacement pour des programmes sociaux adéquats.

Ouvrir en mode plein écran En plus d’approvisionner la majorité des banques alimentaires de Toronto, Daily Bread a commencé à leur fournir du soutien opérationnel «là où elle peut», comme elle le fait avec Jane Alliance, selon le PDG. Photo : Radio-Canada / Ken Townsend

Ce qu’on veut c’est qu’ils s’attaquent aux causes systémiques qui conduisent les gens à dépendre des banques alimentaires. C’est ça, leur travail , insiste-t-il.

Il déplore par exemple que le financement pour la nouvelle prestation canadienne pour les personnes handicapées se fasse attendre.

Un porte-parole de la Ville de Toronto affirme par courriel que la Ville reconnaît que de nombreuses organisations comme Jane Alliance font présentement face à d'importants défis.

Il mentionne que Toronto a pour politique de faciliter l'usage des bâtiments et terrains qui lui appartiennent pour héberger des banques alimentaires ou d'autres programmes semblables.

La Ville assure que la lutte contre l'insécurité alimentaire est un des piliers de sa stratégie de réduction de la pauvreté. Un nouveau plan d'action lié à cette stratégie doit d'ailleurs être soumis au comité exécutif avant la fin du mois.

Par ailleurs, Bianca Meta, l'attachée de presse du ministre des Affaires municipales et du Logement, déclare par courriel que le gouvernement Ford est déterminé à rendre la vie plus abordable et à s'assurer que les Ontariens vulnérables aient accès au soutien dont ils ont besoin .

Elle dit que la province investit près de 700 millions de dollars par an dans le programme de prévention de l'itinérance et le programme autochtone de soutien au logement. Les récipiendaires de ces fonds ont, selon elle, la flexibilité de s'en servir pour de l'aide alimentaire.

L'attachée de presse rappelle que la province a investi 96 millions dans le Fonds pour les communautés résilientes de la Fondation Trillium de l'Ontario pour fournir des subventions qui aideront les organismes à but non lucratif, dont les banques alimentaires .

Infolettre d’ICI Ontario Abonnez-vous à l’infolettre d’ICI Ontario. Formulaire pour s’abonner à l’infolettre Ontario. Courriel M’abonner

Des solutions à court et à long terme réclamées

Le directeur de Jane Alliance pense aussi que les décideurs politiques doivent avant tout faire en sorte que les citoyens dans notre communauté et dans tout le pays deviennent autosuffisants pour leurs besoins de base .

Il rêve de fermer sa banque alimentaire, faute de clients, mais la file à sa porte ne fait que s’allonger pour l’instant.

La nourriture qu'on donne aux gens les aide à survivre. C'est ce que je pense. C'est pour ça qu'ils viennent , dit Shallie Delfinado avec conviction.

Si les gouvernements n’aident pas la banque, et qu’elle ferme, tout le monde sera extrêmement désemparé et triste. Vraiment, je vous le dis de tout mon coeur , dit Nzoc.

Ouvrir en mode plein écran Des dizaines de personnes font la file devant les locaux de la banque alimentaire de Jane Alliance. L'organisme fait aussi de la distribution à domicile principalement pour les aînés du quartier. Photo : Radio-Canada

Le personnel de Jane Alliance raconte avoir rencontré des politiciens de tous les ordres de gouvernement depuis 2019. Plusieurs sont venus exprimer leur soutien, parfois donner de la nourriture. Les efforts du directeur pour obtenir un soutien financier sont cependant restés vains jusqu’à présent.

Jane Alliance cherche activement du financement de la part des gouvernements, des commerces locaux ou de la communauté pour répondre à ses besoins immédiats.