Charlotte Cardin en tête des nominations aux prix Juno

Les prix Juno ont dévoilé mardi les artistes en nomination pour sa 53e édition, qui se tiendra le 24 mars prochain à Halifax. Plusieurs artistes du Québec sont en lice, dont les Cowboys Fringants, Elisapie, Alexandra Stréliski et Charlotte Cardin, qui mène le bal avec des nominations dans six catégories, dont celle de l’artiste de l’année.

La cérémonie des prix Juno est la plus importante remise de prix au Canada et la plus prestigieuse récompense de l'industrie musicale canadienne. La 53e édition, qui se tiendra le 24 mars au Scotiabank Centre à Halifax, sera animée par la chanteuse Nelly Furtado, alors que l'acteur Elliott Page présentera les prix.

La chanteuse montréalaise de 29 ans est également en nomination dans les catégories de l’album de l’année et de l’album pop de l’année pour son deuxième opus 99 Nights, du single de l’année pour Confetti, de l’autrice-compositrice-interprète de l’année, ainsi que pour le prix TikTok Juno Fan Choice, seule récompense à être déterminée par un vote du public.

Elle est suivie de près par le chanteur R&B de Toronto Daniel Caesar et l’auteur-compositeur-interprète ottavien Nicolas Durocher, alias Talk, qui comptent chacun cinq nominations. Rappelons que Charlotte Cardin se produira lors de la soirée de remise des prix aux côtés notamment de Nelly Furtado, The Beaches et Talk.

Alexandra Stréliski et les Cowboys Fringant en nomination

Parmi les autres artistes du Québec à s’être démarqués, on compte aussi la pianiste Alexandra Stréliski avec deux nominations : celles de l’album instrumental de l’année et de l’album de l’année pour Néo-Romance, son troisième opus.

Trois mois après le décès de Karl Tremblay, les Cowboys Fringants ont décroché une nomination de concert avec l’OSM pour En concert avec l’Orchestre symphonique de Montréal, cité dans la catégorie de l’album francophone de l’année. Le groupe s’y frottera à FouKi, Karkwa, Salebarbes et Souldia.

Avec son album de reprises Inuktitut, Elisapie pourrait de son côté remporter le prix de l’artiste ou du groupe autochtone de l'année. La chanteuse montréalaise Allison Russell, qui a remporté dimanche dernier son premier prix Grammy, est en lice dans trois catégories : autrice-compositrice de l’année, album roots contemporain de l’année et vidéoclip de l’année.

Le producgteur montréalais Kaytranada est dans la compétition pour le prix de l'album/microalbum rap de l'année avec Kaytraminé, un opus oscillant entre le dance et le hip-hop, conçu avec le rappeur Aminé.

Avec les informations de La Presse canadienne