Une nouvelle escouade enquêtera sur le crime organisé sur la Côte-Nord

La Sûreté du Québec (SQ) et la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam (SPUM) mettent sur pied une équipe d'enquête mixte et permanente spécialisée en crime organisé. L'équipe luttera contre le trafic d'armes à feu et de stupéfiants sur le territoire de la Côte-Nord.

Les deux corps policiers en ont fait l'annonce mardi matin à Sept-Îles.

L'escouade d'enquête commence ses activités dès aujourd'hui. Elle compte trois enquêteurs affiliés à la SQ et deux enquêteurs de la Sécurité publique innue.

Selon les policiers, les récents événements de violence qui sont survenus à Sept-Îles n'ont pas accéléré la création de l'escouade. Des groupes de travail sont en action depuis le printemps 2023 afin de mettre en place cette division.

Publicité

De l'avis des policiers, il s'agit de la première équipe permanente. D'autres équipes temporaires avaient auparavant œuvré sur le territoire.

Depuis quelques semaines, les policiers mènent des opérations de sensibilisation auprès de la population en lien avec les coups de feu tirés sur deux résidences à Sept-Îles.

Intimidation, actes criminels ciblés et tirs d'armes à feu sont de plus en plus fréquents sur la Côte-Nord. Des conflits armés opposant les Hells Angels à des gangs de rue de Québec sont en hausse dans l’Est-du-Québec.

Les deux corps de police invitent la population à transmettre toute information en lien avec les activités du crime organisé.

Avec les informations de Paul Fontaine