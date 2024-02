Nouveau site surveillance de la rivière Chaudière : il faut se réabonner

Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) lance la nouvelle plateforme web du Système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC) qui se veut plus facile à naviguer pour le grand public et les intervenants d’urgence qui ont à surveiller les risques d'inondations. Or, les abonnés de l’ancienne mouture devront se réabonner à la nouvelle.

Les 5000 personnes déjà abonnées recevront un courriel qui détaille la nouvelle façon de faire. La page a changé pour s'adapter à la nouvelle loi sur la protection des renseignements personnels. Et, l’abonnement ne peut pas se refaire automatiquement à cause de la loi 25 , explique Sofianne Bouchard-Verret, la chargée de projets inondation et milieux humides.

Les abonnés doivent faire cette procédure s’ils souhaitent continuer à recevoir des alertes pour les stations de surveillance auxquelles ils sont abonnés. L'ancien SSRC va être fermé au courant de la journée de mardi.

La rivière Chaudière à Beauceville (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Le COBARIC promet tout au moins une expérience d’abonnement et de désabonnement plus simple. Les gens n’auront plus à se réabonner chaque année, l’abonnement demeure actif tant que la personne ne se désabonne pas.

L’adresse du site a également changé, le Système de surveillance de la rivière Chaudière se retrouve maintenant au rivierechaudiere.ca (Nouvelle fenêtre).

Cette nouvelle mouture du site est le résultat d’un travail de consultation de deux ans. Les municipalités veulent être mieux outillées pour faire face aux problématiques d'inondations sur la rivière Chaudière , soutient Luc Proulx, le président du COBARIC.

Mieux outillé pour gérer le volume

Le COBARIC a reçu environ 130 000 $ du ministère de la Sécurité publique et des différentes municipalités propriétaires de systèmes de surveillance pour mener à bien la mise à jour. Une partie des investissements a servi à acheter plus de serveurs, permettant ainsi d’augmenter la capacité de visiteurs lors des périodes de forte affluence.

On avait juste un serveur et je me rappelle d’une année où le site a planté parce qu’il y avait trop d’utilisateurs , relate Véronique Brochu, la directrice générale du COBARIC . Pendant les périodes de crue de la rivière, environ 10 000 utilisateurs se rendent sur la plateforme avec des pics de 30 000 visites par jour.

Selon les intervenants du COBARIC , le premier système datant de 2009 nécessitait une mise à jour afin de mieux répondre aux besoins des municipalités côtières et de la population. Entre 2009 et 2024 ce qui était possible de faire avec un site web a grandement évolué, alors on voulait vraiment en profiter , remarque Sofianne Bouchard-Verret.

La page présentant la carte et les différentes stations de mesure a été modifiée. Les légendes et codes couleurs associés au niveau de risque d'inondation ont été homogénéisés avec celle du système INFO-Crue du ministère de l’Environnement.

Un exemple de la carte des stations de surveillance. Photo : Courtoisie : Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)

Le système compte 21 stations le long de la rivière Chaudière, de l’amont au Lac-Mégantic à l’aval au fleuve Saint-Laurent. La plateforme centralise les informations recueillies par les stations de surveillance sur un seul point de chute.

La carte interactive sépare les tronçons des rivières couverts par chaque station de mesure pour que ce soit plus facile que les citoyens se situent et sachent à quelles stations s’abonner pour recevoir des alertes.

Quelques sections ont été ajoutées au site dont une qui présente une foire aux questions et une autre qui permet de recueillir des commentaires.