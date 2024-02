Une moyenne de 16,9 millions de téléspectateurs et téléspectatrices ont regardé la 66e cérémonie des prix Grammy dimanche soir sur CBS, Paramount+ et d’autres plateformes numériques. Il s’agit d’un bond de 34 % par rapport à 2023 et un record depuis 2020.

La soirée a connu un pic d’assistance pendant le segment en hommage aux personnes disparues en 2023, dont Tina Turner, Tony Bennett et Jane Birkin, alors que 18,25 millions de personnes ont écouté les prestations de Stevie Wonder, Annie Lennox, Jon Batiste et Fantasia Barrino.

Les chiffres de dimanche ont aisément devancé ceux de l’année dernière, alors que les prix Grammy avaient rassemblé 12,4 millions de personnes lors d’une soirée marquée par les 50 ans du hip-hop et la domination de Beyoncé.

Animés pour une quatrième fois par Trevor Noah, les prix Grammy ont ainsi renoué avec les performances prépandémiques. En 2020, la soirée de célébration de la musique avait attiré 18,7 millions de personnes, avant deux années faméliques en 2021 (8,8 millions de personnes) et 2022 (8,9 millions de personnes).

La croissance de l’auditoire des prix Grammy contraste avec la dégringolade observée du côté des prix Emmy, l’équivalent des Oscars pour la télévision américaine, qui ont connu un creux record cette année avec seulement 4,3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices.