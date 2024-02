150 kilomètres de corridors Vélo cité à Québec d’ici 2034

La Ville de Québec souhaite ajouter 150 km de corridors Vélo cité d’ici 2034, qui s'ajouteront au réseau existant. Les 90 premiers kilomètres devraient voir le jour d’ici 5 ans, avec un budget de 29 millions de dollars.

Ultimement, la Ville souhaite que les corridors Vélo cité desservent 85 % des quartiers et que 48 % des résidants soient à moins de 400 mètres d'un corridor. L’objectif est aussi de rejoindre 77 établissements scolaires.

L'administration municipale annoncera plus tard quels tronçons seront aménagés en 2024. En décembre dernier, elle avait déjà annoncé que des premiers travaux sont prévus sur le corridor reliant Charlesbourg au centre-ville.

En conférence de presse, des responsables municipaux ont confirmé que le prolongement du corridor Vélo cité du chemin Sainte-Foy vers la place D’Youville ne se ferait pas cette année.

Les corridors Vélo cité sont différents des pistes cyclables traditionnelles. Ils sont plus larges et permettent les dépassements, ont une identité visuelle propre, permettent une circulation des vélos séparée de celle des voitures et sont entretenus l’hiver, notamment.

