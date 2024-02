Fonction publique fédérale : ingérence politique et perte de fierté

Accablée par des problèmes d’éthique, d’influence politique, de traitement inégal dans la gestion des ressources humaines et de technologies désuètes, la fonction publique fédérale doit regagner la confiance des Canadiens pour ne pas mettre en péril la démocratie.

Il est désormais plus difficile d’être fier d’être fonctionnaire, en raison de la perception qu’ont les gens de l’institution , affirme un fonctionnaire qui a témoigné dans le cadre d’un examen sur les valeurs et l’éthique dans la fonction publique.

Cet exercice a été piloté l’automne dernier par cinq hauts dirigeants pour le greffier du Conseil privé. Leur mandat était de prendre le pouls des fonctionnaires franchement et sans filtre .

Il est frustrant de voir comment les fonctionnaires sont parfois dépeints [...]. Nous sommes parfois caractérisés comme désintéressés ou inefficaces.

La pandémie a radicalement changé la fonction publique, estime l’équipe de sous-ministres. Cela a érodé la confiance de la population envers les institutions publiques, a accru leurs attentes et a diminué leur satisfaction générale à l’égard des services gouvernementaux , lit-on dans son rapport dévastateur.

Pour être efficaces, les fonctionnaires doivent fournir des conseils francs et professionnels, sans considérations partisanes, ni crainte de critiques ou de représailles politiques , constate l’équipe de recherche. Pourtant, les critiques des fonctionnaires consultés sont nombreuses et sévères.

Ouvrir en mode plein écran Une fonctionnaire fédérale au travail Photo : Radio-Canada / Pierre-Paul Couture

Les auteurs du rapport constatent que les fonctionnaires s’en remettent à la hiérarchie et aux règlements en raison de la culture de conformité .

Cela crée toutefois le sentiment chez les fonctionnaires subalternes de ne pas pouvoir soulever les questions de harcèlement, de racisme ou de discrimination parce qu’ils pensent qu’ils ne seront pas pris au sérieux.

Quand le politique dirige les fonctionnaires

Un des fonctionnaires ayant participé aux consultations avertit qu’ il faut [...] s’assurer que le travail ministériel est exempt d’influence politique.

La division entre la fonction publique et le côté politique est très importante. Toutefois, dans les organisations qui servent le public comme la mienne, il n’y a pas de division , témoigne un autre travailleur.

J’ai des cadres intermédiaires qui traitent directement avec le cabinet du ministre chaque jour. Ils ne peuvent pas diriger la fonction publique, mais vous savez quoi? Ils le font. [...] C’est quelque chose dont nous sommes saisis, surtout à l’approche des élections , révèle-t-il.

Ces exemples sont loin d’être rassurants, selon le chef adjoint du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Canada, Alexandre Boulerice.

La fonction publique fédérale ne doit pas servir de machine électorale.

Les fonctionnaires doivent être capables de conserver leur indépendance, leur intégrité, et une certaine distance avec le politique , insiste l’élu de Rosemont–La Petite-Patrie.

Un code d’éthique, mais quel code?

Beaucoup de fonctionnaires ont très peu conscience de l’existence du code de valeurs et d'éthique et ne comprennent pas comment ils sont censés l’appliquer dans leur travail, apprend-on dans le rapport.

C’est assez inquiétant , s’étonne le chef adjoint du NPD Alexandre Boulerice. Cela signifie que ce document n’a pas de valeur, ni d’influence sur le travail des fonctionnaires, alors qu’il devrait servir de boussole , analyse le politicien. À long terme, cela pourrait avoir une incidence sur l’indépendance et l’intégrité des fonctionnaires.

Pourtant, c’est fondamental pour la confiance du public , croit Wayne G. Wouters, ancien greffier du Conseil privé nommé par Stephen Harper en 2009.

Ouvrir en mode plein écran Wayne G. Wouters a eu une longue carrière dans la fonction publique fédérale. Après avoir été successivement sous-ministre et se crétaire du Conseil du Trésor, il a été nommé greffier du Conseil privé en 2009. Il a occupé ce poste jusqu'à sa retraite en 2014. Photo : Gracieuseté : McCarthy Tetrault LLP

Le gouvernement fait face, selon lui, à un contexte particulier. La taille de la fonction publique a augmenté dans les dernières années et le nombre de fonctionnaires partis à la retraite s’est accru. Les nouveaux fonctionnaires sont donc plus nombreux que jamais et doivent être bien formés, note M. Wouters, qui est maintenant conseiller en matière de stratégies et de politiques au sein du cabinet d’avocats McCarthy Tétrault.

Le professeur à l’École nationale d’administration publique et titulaire de la chaire de recherche en exploitation des ressources informationnelles, Daniel J. Caron, ajoute qu’un effort similaire devra être fait avec les immigrants qui intègrent la fonction publique avec des valeurs qui sont les leurs .

Plusieurs fonctionnaires ont une compréhension très personnelle, très individuelle de leur rôle et des attentes par rapport à leur milieu de travail , formule M. Caron. Celui qui a été sous-ministre pour Bibliothèques et Archives Canada pendant plusieurs années constate qu’il y a actuellement un choc [...] des idées et des valeurs.

Le télétravail risque aussi de rendre la transmission des valeurs et de l’éthique plus complexes.

Pour l’ancien greffier du Conseil privé, Wayne G. Wouters, qui a fait une carrière de 37 ans dans la fonction publique, le gouvernement devra trouver d’autres avenues pour y arriver.

J'ai beaucoup appris [...] en observant mes collègues ou mes supérieurs et en voyant comment ils abordent la résolution des problèmes, comment ils traitent les gens, comment ils [échangent avec les] ministres , étaye-t-il.

L’exemple part d’en haut

Le poisson pourrit par la tête , lance l’éthicien et député bloquiste René Villemure. Les politiciens - incluant le premier ministre - ont donc un rôle crucial à jouer puisque leurs comportements influencent celui des fonctionnaires, avance l’élu qui a participé aux premiers travaux sur les valeurs et l’éthique au fédéral en 1995.

[Dans le cas de Justin Trudeau ], le sujet de l’éthique c’est un peu ordinaire, dans son cas ce n’est pas une préoccupation, il est plutôt désinvolte face à la chose , déplore René Villemure.

Il fait référence à plusieurs événements impliquant le premier ministre, comme ses récentes vacances controversées en Jamaïque, celles sur l’île privée de l’Aga Khan aux Bahamas en 2016 et le scandale politique entourant le Mouvement UNIS (WE Charity). Tout est légal, [mais] est-ce que c’était la meilleure décision dans les circonstances questionne-t-il?

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Justin Trudeau dans la chambre des Communes. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

M. Villemure est d’avis que la désinvolture de l’un amène la désinvolture de l’autre, [...] donc il y a un exemple qui doit être donné [...] par le politique sur la haute administration [et ainsi de suite].

Ce qui est triste, c’est que ces problèmes-là ils sont connus et ils perdurent.

Les doléances rapportées par les fonctionnaires sont similaires à celles dénoncées il y a une dizaine d’années, relate l’élu de Trois-Rivières en craignant les effets à long terme de la démotivation que cela entraîne.

Il est donc urgent, selon lui, de mettre en place une culture d’exemplarité pour mettre fin à cette éthique de vitrine . Ainsi, l’employé ne se sentira pas menacé s’il doit faire une plainte, par exemple, ou s’il doit discuter d’un comportement avec son supérieur , dit-il.

C’est criant d’urgence et ça va prendre plus qu’une déclaration ministérielle pour calmer les choses.

Les syndicats peu surpris

Ce sont des problèmes qui ne datent pas d’hier, indique le vice-président exécutif de l’Alliance de la fonction publique pour la région de la capitale nationale, Alex Silas. Le syndicaliste remarque qu’au fil des ans, la dévalorisation du travail effectué par la fonction publique a entraîné plusieurs problèmes profonds, comme l’impression de ne pas être respecté.

Les gens n’ont pas le même bon ‘’feeling’’ quand ils vont au travail, parce qu’ils savent qu’ils ne sont pas valorisés.

Les fonctionnaires qui ne se sentent pas respectés par leur employeur sont plus nombreux dans les derniers mois, plaide ce défenseur des droits des travailleurs.

Ils se sont dévoués à offrir des services aux Canadiens pendant la pandémie et ensuite ils ont dû aller en grève pour obtenir un salaire équitable , met-il en perspective. Cela a affecté la motivation et le dévouement de bon nombre d’entre eux .

Ouvrir en mode plein écran Alex Silas, vice-président exécutif régional à l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) pour la région de la capitale nationale Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Alex Silas estime que le gouvernement ne met pas en pratique ses engagements en matière d’équité et d’inclusion. La partie clé, ce qui manque souvent à l'employeur, c’est que les actions suivent les paroles, que les bottines suivent les babines , martèle-t-il.

M. Silas réclame une meilleure protection pour les dénonciateurs, car plusieurs fonctionnaires gardent le silence par crainte de représailles. Quand quelqu’un veut dénoncer un mauvais traitement ou un comportement inacceptable de la part d’un supérieur, on trouve souvent que - de façon non officielle - cette personne [...] peut [en] subir des conséquences , cite-t-il en exemple.

Le syndicaliste est convaincu que des milieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux amèneront les fonctionnaires à offrir un service de meilleure qualité à la population . Il ajoute que pour mettre un terme à ce cercle vicieux, il ne faut pas négliger les investissements dans les services publics.

Une priorité pour le gouvernement

Un travail de grande envergure [doit être] effectué pour relancer la formation et le dialogue sur les valeurs et l’éthique , recommande notamment l’équipe de sous-ministres qui s’est penchée sur ces problématiques.

La présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, atteste que le code de valeurs et d’éthique est essentiel à la préservation de la confiance du public envers [les] institutions démocratiques . La ministre encourage d’ailleurs tous les fonctionnaires à dénoncer tout comportement problématique.

Il est très important pour moi que les cadres et chaque fonctionnaire se sentent à l'aise de dénoncer et combattre toute forme de discrimination, y compris le harcèlement.

Ouvrir en mode plein écran Anita Anand, présidente du Conseil du Trésor. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le Conseil du Trésor affirme travailler de concert avec le Bureau du Conseil privé sur ces enjeux, pour qui il s’agit d’une priorité.