Lisa Roland, d'Halifax, et sa partenaire américaine Lauren Champion sont entrées dans le livre des records la semaine dernière en tant que duo féminin le plus rapide à traverser l'océan Atlantique à la rame.

Les deux femmes sont parties des îles Canaries, au large de la côte ouest de l'Afrique, le 13 décembre, dans le cadre de la compétition World's Toughest Row. Il leur a fallu 45 jours, une heure et 27 minutes pour parcourir plus de 5500 kilomètres marins.

Elles ont terminé la traversée le 27 janvier, à Antigua et elles ont battu le précédent record d'environ six heures.

Il fallait constamment changer notre stratégie et maintenir notre détermination et notre motivation était une tâche quotidienne!

Lisa Roland a grandi en Ontario, mais elle est déménagée en Nouvelle-Écosse à l'adolescence et elle habite Halifax depuis.

Elle et Lauren Champion ont souvent effectué des traversées à la voile et elles ont travaillé dans l'industrie de la voile à Antigua. C’est là qu'elles ont découvert la traversée océanique à la rame et les deux ont eu envie de participer à l'épreuve comme défi personnel.

Puis en 2020, en discutant de leur aspiration, elles ont décidé de faire équipe. Aucune des deux n’avait d’expérience dans ce sport, mais ensemble elles ont su dépasser de loin la compétition.

Ouvrir en mode plein écran Lauren Champion et Lisa Roland ont battu le précédent record de près de six heures. Photo : Gracieuseté de World's Toughest Row

Lisa Roland explique qu’elles ont ramé à tour de rôle pendant deux heures pendant leur traversée.

Publicité

Dans ces deux heures de repos entre les périodes d'aviron, c'est aussi à ce moment-là qu’il faut prendre soin de son alimentation, et de son hygiène , dit-elle.

On transportait de la nourriture lyophilisée et un appareil pour faire bouillir de l’eau et on essayait de consommer chacune 4000 calories par jour.

S’alimenter suffisamment est très important, car une journée de rame en mer peut brûler plus de 5000 calories.

Ouvrir en mode plein écran Le duo s'est reposé et a ramé selon une rotation de deux heures. Photo : Gracieuseté de World's Toughest Row

Elles ont su dompter la pluie et le vent, mais les vagues de côté ont bien failli les empêcher de finir cette course, car leur bateau a presque chaviré, mais elles ont réussi à le redresser.

Publicité

Heureusement on n'a pas endommagé notre équipement ,raconte l’Haligonienne. Mais j’ai perdu beaucoup de mes affaires, dont mon manteau de pluie et mes chaussures.

Lisa Roland, qui a grandi dans une famille d'accueil, a profité de la course pour collecter des fonds pour Ocean Grown, un organisme de bienfaisance qu'elle a créé avec Lauren Champion.

L’organisme offre une bourse d'études maritime pour permettre à d'anciens jeunes pris en charge par l’état, soit dans un pays d'Amérique du Nord ou des Caraïbes, de poursuivre une carrière en mer.

La rame océanique c'est un peu comme la vie , remarque Lisa Roland.

Il ne faut jamais abandonné et tous les jours recommencé et peu importe les difficultés avec du travail acharné et de la persévérance ont fini par accomplir de grande chose.

Lisa Roland raconte qu’elle a découvert l'industrie de la voile à 19 ans et que cette découverte a changé sa vie, elle espère que cette victoire et les fonds amassés vont permettre de changer la vie d’autres jeunes.

Avec les informations de Carsten Knox de CBC