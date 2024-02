L’Outaouais en tête des régions où se pratique le plus le télétravail

L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) jette un nouvel éclairage sur la pratique du télétravail au Québec. À l’échelle nationale, ce sont quelque 35 % des travailleurs qui ont indiqué avoir fait du télétravail en 2022. Les régions de l’Outaouais et de Montréal arrivent en pôle position, avec près de 45 % de leurs travailleurs ayant affirmé avoir adopté cette pratique.

Le portrait réalisé par l’ ISQ révèle de grandes disparités régionales. Sans surprise, les régions où on trouve une forte proportion d'industries du domaine des services (régions urbaines) ont des taux de télétravail plus élevés que celles où on trouve plutôt des industries de la fabrication ou des ressources naturelles , indique le communiqué de l’organisme.

Une étude de l’Observatoire du développement de l’Outaouais révélait la semaine dernière que le centre-ville de Gatineau a perdu près de 20 000 travailleurs depuis 2016, notamment en raison du télétravail. Cette donnée se reflète dans l’étude de l’ ISQ .

L’étude révèle ainsi que le taux de télétravail enregistré au Québec est inférieur de près de 5 % à celui observé en Ontario.

L'écart entre le Québec [34,6 %] et l'Ontario [39,1 %] peut s'expliquer en partie par le grand nombre de personnes en emploi dans l'administration fédérale dans la région d'Ottawa et par des différences sur le plan de la composition industrielle , poursuit le communiqué.