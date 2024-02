Le 9 février 2004 décédait le journaliste et homme politique québécois Claude Ryan. Pendant plus de 50 ans, ce dernier a contribué, tant par ses écrits éclairants que par son implication dans la vie politique active, à une meilleure compréhension et à l’évolution de la société québécoise.

Un journalisme d’explication

Le 12 juillet 1971, Claude Ryan, à ce moment-là directeur du quotidien montréalais Le Devoir, est interviewé par la journaliste Andréanne Lafond de l'émission Format 30.

9:44 La journaliste Andréanne Lafond interviewe Claude Ryan à propos du livre Le Québec qui se fait, publié par le quotidien Le Devoir.

Celui qui est aussi éditorialiste commente alors la parution d’un livre, Le Québec qui se fait, que publie son journal.

L’ouvrage, somme d’articles de plusieurs auteurs, traite des origines de la crise d’Octobre 1970 et des leçons que devraient en tirer les peuples québécois et canadien.

Dans cette entrevue, Claude Ryan nous donne un aperçu de la profondeur de ses observations et de l’analyse qu’il effectue sur l’évolution d’une société québécoise alors en rapide mutation.

Ayant tout d’abord œuvré à la section francophone de l’Action catholique canadienne, Claude Ryan a fait son entrée au quotidien Le Devoir comme éditorialiste en 1962 et en assure la direction entre 1964 et 1978.

Au cours de cette période, Claude Ryan publiera pas moins de 3200 éditoriaux et textes.

Ces derniers décortiquent et analysent autant les rouages du système politique et social canadien que ses problèmes et les manières de les éliminer.

7:18 L'animatrice Julie Drolet interviewe Pierre Pagé, auteur du livre Claude Ryan : un éditorialiste dans le débat social sur l'importance de Claude Ryan pour le journalisme au Québec.

Le 19 août 2012, l'animatrice de l'émission RDI matin, Julie Drolet, reçoit en entrevue Pierre Pagé.

L'auteur du livre Claude Ryan : un éditorialiste dans le débat social, précise que la double formation en histoire et en travail social de Claude Ryan définit l’objectif qu’il vise par ses éditoriaux.

« Il parle à un public, un large public, y compris – et je dirais à commencer par – les hommes politiques. Il leur explique ce qu’ils ne savent pas », résume avec une petite pointe d’ironie Pierre Pagé.

Plus de 50 ans d’influence et d’action

On aura rarement été témoin d’un engagement aussi profond de la part d’un citoyen québécois pour défendre ses valeurs profondes, pour défendre ses idées.

Informer, c’est être libre. Claude Ryan a contribué à la liberté du Québec en informant les gens, en approfondissant les sujets.

Jean Charest et Bernard Landry divergeaient très souvent d’opinion et ils appartenaient à des familles politiques et idéologiques rivales.

Mais le 9 février 2004, leurs voix s’unissent pour rendre hommage à Claude Ryan qui vient de décéder à Montréal.

2:36 Reportage de la journaliste Catherine Kovacs sur la carrière journalistique de Claude Ryan

Ces éloges se comprennent mieux lorsqu’on entend ce même jour le chef d’antenne de l’émission Le Téléjournal/Le Point, Gilles Gougeon, résumer la contribution considérable de Claude Ryan au déchiffrage et à l’évolution de la société québécoise.

Il a été de tous les grands débats depuis des dizaines d’années , conclut Gilles Gougeon.

Deux reportages suivent et confirment les commentaires du chef d’antenne.

Comme le rappelle la journaliste Catherine Kovacs, l’influence de Claude Ryan s’est tout d’abord fait sentir au début des années 1960, quand il est entré au quotidien Le Devoir.

Claude Ryan, c’est un analyste hors pair, intègre, doté d’une profonde rigueur intellectuelle et qui inspire les jeunes aspirants journalistes, confient les collègues du défunt à la journaliste Catherine Kovacs.

L’influence de celui qu’on surnomme à ce moment-là le pape de la rue Saint-Sacrement (où sont situés dans le Vieux-Montréal les bureaux du journal Le Devoir) est alors énorme sur la société québécoise.

2:52 Reportage de la journaliste Sophie Langlois sur la carrière politique de Claude Ryan

Le reportage de la journaliste Sophie Langlois nous en donne un exemple.

Elle nous apprend que, peu après la victoire du Parti québécois le 15 novembre 1976, son chef, René Lévesque, aurait confié à Claude Ryan qu’il croyait qu’il en était en partie responsable.

La raison?

Claude Ryan, quelques jours avant le scrutin, avait écrit un éditorial qui recommandait aux Québécois de se débarrasser du gouvernement du premier ministre Robert Bourassa.

Son influence se poursuivra dans l’arène politique lorsque Claude Ryan quittera Le Devoir en janvier 1978 et sera, quatre mois plus tard, élu chef du Parti libéral du Québec (PLQ).

Durant cette période, une des plus éclatantes réussites de Claude Ryan a été de mener le camp du Non fédéraliste à la victoire lors de la campagne référendaire de 1980 qui portait sur une éventuelle souveraineté du Québec.

En 1982, Claude Ryan quitte la direction du PLQ.

Il intégrera plus tard les cabinets du deuxième gouvernement du premier ministre Robert Bourassa (1985-1994) et du premier ministre Daniel Johnson fils (1994).

Selon plusieurs de ses collègues ministres, Claude Ryan aurait été un des plus importants législateurs du Québec moderne.

Après son départ de la vie politique, Claude Ryan continuera d’être un analyste attentif et apprécié de l’évolution de la société québécoise.

Claude Ryan est décédé à l’âge de 79 ans à Montréal.