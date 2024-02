Rio Tinto amorce la fermeture de ses salles de cuves précuites

La multinationale Rio Tinto enclenche les démarches qui mèneront à la fermeture graduelle de ses six salles de cuves précuites à l’usine d’Arvida. Le processus devrait se terminer en 2028.

Une première salle de cuves mettra fin à ses opérations en avril prochain. Deux autres salles s’arrêteront en 2025. Les trois dernières cesseront leurs activités entre 2026 et 2028.

Les voisins de l’usine Arvida remarqueront bientôt le démantèlement de plusieurs cheminées sur le site.

Le géant de l’aluminium a l’intention de déplacer les employés touchés dans les autres secteurs de l’usine.

Depuis des mois, nous échangeons avec le gouvernement du Québec pour assurer une transition harmonieuse qui limitera les impacts sur les travailleurs et leurs familles en évitant des mises à pied massives.

En conférence de presse, le président du Syndicat national des travailleurs de l’aluminium d’Arvida (SNEAA), Donat Pearson, a qualifié l’annonce de bonne nouvelle .

On va mettre tous les efforts nécessaires au cours des prochaines années pour que ce soit le plus harmonieux possible.