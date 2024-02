La « vitesse de base » pour les agglomérations, présentement fixée à 50 km/h, « semble être celle d’une autre époque » et doit être abaissée à 30 km/h, demande Piétons Québec. L'organisme recommande à Québec de modifier le Code de la sécurité routière à cette fin.

Sauf en présence de signalisation contraire, cette limite deviendrait la vitesse de référence en milieu urbain, a expliqué mardi la directrice générale de Piétons Québec, Sandrine Cabana-Degani, au micro de Tout un matin. Elle instaurerait une nouvelle norme sociale qui indiquerait aux usagers de la route qu' en présence d’usagers vulnérables, 30 km/h est la vitesse de cohabitation sécuritaire acceptable .

Cette nouvelle vitesse influencerait notre façon d’aménager les rues a soutenu Mme Cabana-Degani. Celle-ci incitera les gestionnaires du réseau routier à concevoir des rues plus étroites et à assurer des traversées sécuritaires.

Les parlementaires entendront mardi les demandes de l'organisme dans le cadre de l'étude du projet de loi 48, qui vise à modifier le Code de la sécurité routière. La pièce législative, présentée par la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, prévoit déjà d'abaisser la vitesse maximale à 30 km/h dans toutes les zones scolaires, sauf exception. Dans le mémoire qu'elle soumettra, Piétons Québec dit soutenir cette mesure.

Avec son projet de loi, Mme Guilbault prévoit également la multiplication des radars photo, prescrite par le Plan d'action en sécurité routière annoncé à l'été 2023.

Selon les données présentées par l'organisme, les probabilités de survie [d'un piéton] sont de 25 % lors d’une collision [avec un véhicule] survenant à 50 km/h, elles augmentent à 90 % à 30 km/h . De plus, la distance nécessaire pour immobiliser un véhicule est deux fois plus grande à 50 km/h, explique le mémoire.

Deux piétonnes ont été happées par des automobilistes à Longueuil et à Montréal mardi matin. Selon le collectif Pas une mort de plus, qui présentera aussi ses recommandations aux parlementaires, ces accidents devraient être traités comme les accidents de travail. Cette organisation propose de se baser sur le modèle de la CNESST et de créer un Protecteur des usagers de la route ayant le mandat d'enquêter sur les accidents.

Ouvrir en mode plein écran Une piétonne a été transportée en centre hospitalier avec des blessures importantes après avoir été happée mardi par une voiture, à Longueuil. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Cet ajout au projet de loi forcerait les responsables à installer des aménagements sécuritaires pour les piétons.

Sanctions plus sévères

Piétons Québec invite aussi le ministère des Transports et de la Mobilité durable à ajuster les sanctions liées aux infractions de la route proportionnellement à la menace que ces infractions représentent pour la vie et la sécurité des usagers de la route , selon le mémoire.

Les amendes devraient être plus sévères pour les conducteurs de véhicules lourds puisque les conséquences d'une collision avec un camion lourd sont plus grandes , a soutenu Mme Cabana-Degani en rappelant que ces véhicules sont surreprésentés dans les décès chez les piétons . Selon elle, nous avons la capacité d'appliquer cette mesure dès maintenant .

L'organisme demande aussi aux parlementaires d'évaluer la possibilité d'appliquer cette mesure aux conducteurs de camionnettes, de minifourgonnettes et de véhicules utilitaires sport (VUS). L'application de cette demande prendrait cependant plus de temps, car, pour ce faire, Québec devrait d'abord se doter d'un système de classification des véhicules.