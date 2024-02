La justice confirme la pause de nouveaux minages de cryptomonnaie en Colombie-Britannique

La Cour suprême de la Colombie-Britannique a confirmé le droit du gouvernement provincial de suspendre l’approvisionnement électrique à de nouvelles mines de cryptomonnaie.

En décembre 2022, le gouvernement avait en effet décidé de suspendre pendant 18 mois les nouveaux raccordements électriques pour le minage de cryptomonnaie.

Conifex Timber Inc, une entreprise forestière qui s'est lancée dans le minage de cryptomonnaie, a alors saisi la Cour suprême de la Colombie-Britannique pour que cette politique soit déclarée invalide.

Le juge Michael Tammen a cependant déclaré vendredi que la décision prise par la province était raisonnable et n'était pas indûment discriminatoire .

Publicité

Le directeur général de BC Hydro, Christopher O'Riley, avait déclaré au tribunal dans une déclaration sous serment que les centres de données proposés par Conifex auraient consommé 2,5 millions de mégawattheures d'électricité chaque année.

Gros consommateur d’électricité

C'est assez pour alimenter et chauffer plus de 570 000 appartements, selon les données figurant sur le site Internet du fournisseur d'électricité.

Dans une déclaration publiée lundi, Conifex s'est dit déçue par la décision du tribunal et envisage de faire appel.

L'entreprise exploite déjà une scierie et une usine de bioénergie à Mackenzie, à environ 160 kilomètres au nord de Prince George.

Elle souhaitait ouvrir de nouvelles sociétés de minages de cryptomonnaie à Salmon Valley, au nord de Prince George, et à Ashton Creek, au nord de Kelowna.

Le minage de cryptomonnaie consomme d'énormes quantités d'électricité pour faire fonctionner et refroidir des banques d'ordinateurs très puissants 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, tout en créant très peu d'emplois dans l'économie locale , avait déclaré Josie Osborne, ministère de l'Énergie, des Mines et de l'Innovation faible en carbone.

Avant que le gouvernement ne mette sur pause les nouvelles connexions électriques pour les mineurs de cryptomonnaie, BC Hydro a publié un rapport décrivant le casse-tête qu'ils représentent pour le fournisseur d'électricité.

Le rapport indique que la demande d'énergie des opérations de minage de cryptomonnaie remettrait en cause les objectifs d'énergie propre et d'électrification.

La perspective très réelle qu'en consacrant une proportion aussi importante de l'énergie électrique disponible à une industrie, il resterait moins d'énergie pour d'autres utilisations, ce qui pourrait entraîner une augmentation des coûts pour tous les autres clients résidentiels et industriels de la Colombie-Britannique.