Plan de rattrapage : 11,5 M$ pour aider les élèves en difficulté en Estrie

Dans les cinq centres de services scolaire du territoire couvert par Radio-Canada Estrie, ce sont 11,5 millions de dollars qui sont alloués dans le plan de rattrapage du gouvernement du Québec pour compenser l'enseignement non reçu pendant la grève dans les écoles.

C'est le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs qui reçoit la plus grande part du gâteau. Au total, 6 millions de dollars sont alloués pour aider les élèves qui ont pris du retard. Rappelons que les écoles de ce CSS ont été fermées pendant 22 jours pendant la grève de leurs enseignants affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement (FAE).

Selon les données obtenues par Radio-Canada, un élève sur quatre y recevra du soutien, soit environ 5000 enfants. Au total, environ 400 enseignants se sont portés volontaires pour aider ces élèves en difficulté.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Entre autres, des services de tutorat, de co-enseignement et d'aide aux devoirs seront donnés, indique le CSS du Val-des-Cerfs par courriel. Les activités se déroulent tant pendant le temps de classe que sur l'heure du midi et après l'école. Elles varient en fonction des besoins des élèves et des milieux , ajoute-t-on.

La direction du CSS du Val-des-Cerfs se veut rassurante en rappelant qu'il reste cinq mois à l'année scolaire, et par le fait même, pour échelonner le plan de rattrapage. Notre but est d'aider les élèves avec les mesures mises en place et de ne pas les surcharger. Il est important de respecter la capacité des élèves à faire plus d'apprentissages et la capacité du personnel à travailler plus étant donné les journées qui sont déjà bien remplies.

3700 élèves aidés dans la région de Sherbrooke

Ouvrir en mode plein écran Quelque 3679 enfants du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke ont reçu une offre de tutorat. Photo : Radio-Canada

Du côté de Sherbrooke, un peu plus de 2 millions de dollars serviront à ce plan qui pourrait rejoindre un peu moins de 3700 élèves. Selon les informations colligées par Radio-Canada, 593 enseignants ont signifié leur intérêt à participer au plan de rattrapage.

Publicité

Chaque école est responsable de mettre sur pied son propre plan adapté à leur réalité. À l'École Marie-Reine de Sherbrooke, par exemple, la direction a reçu 8000 $. Entre autres, une orthopédagogue a vu sa tache passer de 60 à 80 %. D'autres employés qui étaient à temps partiel travailleront à temps plein, comme une enseignante ressource. Au total, 32 élèves recevront de l'aide. Le soutien pédagogique se fera dans la classe en ajoutant du personnel et de l'accompagnement pour aller rééduquer ou aller soutenir un apprentissage qui n'est pas tout à fait acquis , explique la directrice de l'endroit, Linda Pagé.

Ailleurs au CSSRS , la majorité du tutorat offert se fera lors des périodes du dîner et après les classes, mais trois écoles ouvriront leurs portes pour les élèves identifiés lors de la semaine de relâche, soit Eymard, Sacré-Cœur et Jean-XXIII.

Manque de consultation, déplore le syndicat

Le Syndicat de l'enseignement de l'Estrie déplore ne pas avoir été consulté dans la mise sur pied des modalités du plan de rattrapage. On n'a pas senti qu'il y a eu de l'effort de la part du Centre de service sur la façon de répartir ces sommes. Ce n'est pas de la cogestion, on fait des recommandations. Très souvent, ça nous évite de tomber dans certains piège , souligne son vice-président, David Raymond.

C'est désolant. On dit qu'on veut faire confiance aux acteurs, mais des fois, on ne les consulte pas pour voir de quelles façons on pourrait répondre aux besoins des différents milieux.

Le plan de rattrapage au Québec en chiffres 145 540 élèves recevront des services de tutorat dams 2501 écoles donnés par 23 302 intervenants

215 013 élèves recevront des services de soutien pédagogique dans 2010 écoles par 18 805 intervenants

76 016 élèves à besoins particuliers recevront des activités éducatives spécialisées dans 1639 écoles par 9215 intervenants.

11 863 élèves participeront à des activités de rattrapage offertes dans 473 écoles pendant la semaine de relâche par 2351 intervenants.

Avec les informations de Guylaine Charette, René-Charles Quirion et de Geneviève Proulx