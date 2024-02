Les Oilers rêvent d’une nouvelle gloire face aux Golden Knights

Les supporteurs qui ont fait le voyage à Las Vegas, pour encourager les Oilers mardi soir contre les Golden Knights, rêvent de voir la franchise d’Edmonton entrer dans l'histoire en égalant le record de la plus longue série de victoires de la Ligue nationale de hockey.

Les Oilers se trouvent dans l’antichambre d’une nouvelle épopée historique. En s’imposant le 27 janvier dernier à domicile contre les Predators de Nashville (4-1), ils ont porté à 16 le nombre de victoires de suite.

En cas de nouvelle victoire, l’équipe atteindrait le record de 17 succès d’affilée établi par les Penguins de Pittsburgh lors de la saison 1992-1993. Ce serait fantastique si cela arrivait , s'enthousiasme John Abele.

Scott Facchinutti, qui a également fait le voyage à Las Vegas, est tout autant excité à l’idée que les Oilers puissent ajouter une nouvelle ligne à leur histoire glorieuse. Il estime que l’occasion est trop belle à saisir.

Ouvrir en mode plein écran John Abele a fait le voyage d'Edmonton à Las Vegas pour, espère-t-il, être témoin d'une 17 victoire des Oilers qui atteindraient ainsi le record des Penguins de Pittsburgh, un record qui résiste depuis 30 ans. Photo : Radio-Canada

L'équipe vient de loin

Nous nous concentrons sur le fait de jouer notre meilleur hockey et nous savons qu’en faisant cela, les victoires viendront et avec les victoires, on monte dans le classement , explique pour sa part le capitaine Connor McDavid.

Leon Draisaitl, l’attaquant vedette des Oilers, espère que l’équipe, qui revient d’une pause, pourra maintenir son rythme et continuer à engranger des victoires. Ce sera un bon test pour nous, et j'espère que nous pourrons continuer sur [notre] lancée.

L’entraîneur Kris Knoblauch pense que les quelques jours de repos devraient faire du bien à ses joueurs : D'habitude, quand on est sur une série de victoires, on ne veut pas qu'elle s'arrête, mais je pense que c'était bon pour nos gars de se ressourcer.

Le chemin pour en arriver là n’a toutefois pas été une promenade de santé pour les Oilers, qui ont connu une entame de saison désastreuse (3-9-1), qui a notamment conduit au licenciement de l'entraîneur Jay Woodcroft.

Il a fallu attendre le 21 décembre pour assister au début de la série de victoires lorsque les Oilers se sont imposés 6-3 sur les Devils du New Jersey, mettant ainsi fin à une série de trois défaites.

Depuis, l’équipe d’Edmonton a même battu son record de neuf victoires consécutives, qu’elle avait établi en 2000-2001, ainsi que le record d'une équipe canadienne de 12 victoires consécutives, que détenaient les Canadiens de Montréal depuis la saison 1967-1968.

Les Oilers sont donc sur nuage, et le match de ce soir sera un nouveau test grandeur nature contre l’équipe championne en titre de la Coupe Stanley et qui, pour rappel, n’est autre que celle qui a mis fin à leur série éliminatoire au printemps dernier.

Avec des informations de Travis McEwan et La Presse canadienne