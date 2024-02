Le nouveau propriétaire de l’aéroport de Stephenville veut réduire ses impôts fonciers

L'aéroport de Stephenville, acheté par un entrepreneur promettant d’y fabriquer des drones de 25 m de long et de créer des centaines d’emplois, essaie de faire réduire ses impôts fonciers.

Les promesses du groupe Dymond, propriétaire de l’aéroport depuis l’été dernier, font rêver à Stephenville.

L'homme d'affaires, Carl Dymond, promet le retour des vols commerciaux, absents depuis 2022, d’ici la fin de l’année. Il s’engage à investir des centaines de millions de dollars dans l’aéroport, où les comptoirs des compagnies de location de voiture servent à l'heure actuelle à exposer des animaux empaillés.

Négociations pour un allègement fiscal

L’entreprise tente cependant de négocier à la baisse ses impôts fonciers. Le paiement en remplacement d’impôts dont elle discute avec la Municipalité ne représente qu’une fraction des revenus fonciers évoqués par le maire de Stephenville, Tom Rose, au cours des derniers mois.

L'intérieur de l'aérogare de l'aéroport de Stephenville, en novembre 2022. À gauche, les comptoirs servent à exposer des animaux empaillés. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

En 2022 et en 2023, Tom Rose avait indiqué à plusieurs reprises que la Ville toucherait environ 250 000 $ par an en impôts fonciers dès la vente de l’aéroport. Mais il affirme ces jours-ci qu’ habituellement, pour les grandes infrastructures telles que les ports et les aéroports [...] on a tendance à verser un paiement en remplacement d'impôt.

Selon le maire, ce paiement se situerait dans une fourchette de 50 000 $ à 100 000 $ par an. Des négociations entre la Municipalité et l’aéroport sont prévues plus tard ce mois-ci, explique-t-il.

Le PDG de l’aéroport, Lew Short, dit avoir soumis une proposition à la municipalité, sans donner plus de détails.

Promesses d'investissements

Je pense que les gens comprennent mal le processus , affirme Lew Short au micro de Radio-Canada. Nous demandons un allègement fiscal qui nous permettra de payer de nouvelles infrastructures à l’aéroport.

Pendant combien de temps l’aéroport pourrait-il bénéficier de cette réduction d’impôts? Lew Short affirme que c'est à la Municipalité de décider.

Tom Rose explique que le paiement sera renégocié à intervalles réguliers, en soulignant que d’autres municipalités dans la province ont adopté un régime fiscal semblable pour leur aéroport.

Lorsqu’il y a une entreprise qui vient dépenser de l'argent, moderniser l’aéroport, négocier avec des compagnies aériennes, il faut passer à l’action. On veut faire ce qu’ils font à Deer Lake. C’est un aéroport très achalandé qui gagne beaucoup d’argent. Ils n’ont payé que 50 000 $ par an , affirme Tom Rose.

Le maire ajoute que le conseil municipal aura son mot à dire si une entente est conclue avec le groupe Dymond.

Tom Rose est maire de Stephenville, dans l'ouest de Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

L’armée américaine a construit l'aéroport de Stephenville pendant la Seconde Guerre mondiale. La base Harmon a fermé en 1966 et l'aéroport a depuis des décennies de la difficulté à attirer des compagnies aériennes. Au fil des années, la municipalité a investi des millions de dollars dans l'entretien des installations.

À l’heure actuelle, une quinzaine de personnes travaillent à l’aéroport, déblayant les pistes d’atterrissage pour les quelques vols privés et médicaux qui arrivent par semaine.

Lew Short affirme que des travaux sont en cours pour améliorer le système d'éclairage de l'aéroport et que tous les employés ont eu une augmentation de salaire d’environ 10 $ par heure lorsque Carl Dymond a pris possession des lieux.

Lew Short est PDG de l'aéroport international Dymond de Stephenville, dans l'ouest de Terre-Neuve. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Le retour des vols commerciaux en 2024?

Le groupe Dymond promet le retour des vols commerciaux d’ici la fin de l’année. Lew Short dit être en pourparlers avec des compagnies aériennes, sans donner plus de détails.

Carl Dymond promet aussi de fabriquer des drones futuristes à l’aéroport, investissant des centaines de millions de dollars et créant une usine de pointe. Lew Short n’a pas voulu commenter le projet d’usine de drone.

Mon objectif actuel est d'essayer de faire fonctionner cet aéroport et je n'ai pas vraiment eu ces discussions avec M. Diamond , explique-t-il.

S’il [Carl Dymond] réalise la moitié de ce qu’il nous a promis, ça sera formidable pour la ville, pour l’ouest de Terre-Neuve et pour le Canada , a affirmé Tom Rose, en juin 2022, au moment où le groupe Dymond a annoncé la conclusion d’une entente formelle pour acheter l’aéroport.

Avec les informations de Rob Antle, CBC