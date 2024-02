Il y a un an jour pour jour, le 6 février 2023, les infirmières du réseau de la santé publique en Mauricie et au Centre-du-Québec apprenaient qu’elles allaient toutes devoir obligatoirement travailler une fin de semaine sur trois.

Les infirmières de Drummondville, où le manque était le plus criant, ont été les premières à expérimenter le nouveau système. Par la suite, presque tout le personnel infirmier y a été soumis sur le territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

L’objectif était de pallier le manque de main-d’oeuvre dans certains milieux en opération 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Le CIUSSS MCQ voulait notamment réduire le nombre d’heures de temps supplémentaire obligatoire (TSO) et les bris de service.

L’annonce de ces changements avait créé un tollé et des manifestations avaient été organisées en signe de protestation.

Un an plus tard, le Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec (FIQ-SPSMCQ) dénonce toujours les agissements de l’employeur. Un rassemblement est d’ailleurs prévu ce mardi à 10 h, devant le siège social du CIUSSS MCQ à Trois-Rivières, pour souligner ce qu’il qualifie de triste anniversaire .

Les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes refusent de continuer à être les cobayes de la mobilité tant souhaitée par le ministre de la Santé, Christian Dubé , a indiqué la présidente par intérim du syndicat, Patricia Mailhot, par voie de communiqué.

Le syndicat déplore aussi que le CIUSSS MCQ veuille pouvoir transférer les infirmières d'un secteur à l'autre.

Du déplacement obligatoire sans égard à la formation et à l’expertise des professionnelles en soins, ce n’est pas comme cela que l’on va attirer et retenir des professionnelles en soins dans le réseau, au contraire , écrit Patricia Mailhot.

Son syndicat représente environ 5600 professionnelles en soins infirmiers en Mauricie et au Centre-du-Québec.