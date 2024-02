La communauté autochtone de Pelican Narrows appelle à l’aide pour contrer la violence

Les leaders autochtones de la communauté crie de Pelican Narrows au nord de la Saskatchewan s’inquiètent de la hausse de la violence. La cheffe interpelle le fédéral et la province pour améliorer la sécurité dans sa communauté.

L'infirmière autorisée, Sarah Van den Broeck travaille dans la communauté de Pelican Narrows. D’après elle, les infirmières sont épuisées et elles doivent s’adapter à une nouvelle réalité.

Les infirmières s'occupent de plus en plus de patients victimes de blessures par balle, d’attaques au marteau et au couteau en plus de la violence domestique.

Nous avons l'impression d'être des cibles faciles. Nous pensons que les armes utilisées, comme les fusils à canon scié, causent suffisamment de dégâts. Si une arme de plus gros calibre était utilisée pour ces fusillades, nous assisterons à des meurtres tous les jours , lance Sarah Van den Broeck.

Les effets d’une violence incessante

Sarah Van den Broeck estime que les nuits sont difficiles en raison du bruit causé par des hurlements « probablement dus à la consommation de drogue ».

Elle indique que les infirmières ne se sentent pas en sécurité à l'extérieur. Les travailleuses de la santé craignent de recevoir des balles perdues, ajoute-t-elle.

Après un an à être sous le coup d'un état d'urgence, la cheffe de la Nation crie Peter Ballantyne, Karen Bird, indique que les habitants dans la communauté de Pelican Narrows se sentent toujours vulnérables. La communauté fait partie de l'une des huit de la Nation crie de Peter Ballantyne.

Ouvrir en mode plein écran La cheffe de la nation crie Peter Ballantyne, Karen Bird, estime que la communauté autochtone est aux prises avec une hausse de la violence. Photo : Fournie par Matthew Hildebrandt

La cheffe Karen Bird a envoyé une lettre au premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, et au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, dans laquelle elle demande une approche multidimensionnelle visant à renforcer la sécurité communautaire. De plus, elle demande davantage de soutien en santé mentale et l'embauche de plus d'infirmières.

Nous avons tendu la main à maintes reprises avec des plans et des appels détaillés et clairs, mais les échos de nos appels à l'aide ont été accueillis par le silence.

Selon elle, une proposition visant à développer un programme d'agents de sécurité communautaire à Pelican Narrows attend toujours l'approbation provinciale. La cheffe Bird précise que c’est la communauté qui compte financer ce type de service.

Avec les informations de Aishwarya Dudha