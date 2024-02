La neige au Cap-Breton fait des dégâts et pousse à l’entraide

Les gens du Cap-Breton sont aux prises avec les conséquences d'une importante tempête hivernale qui a laissé par endroit 150 cm de neige fraiche.

Avec toute cette neige, une conseillère municipale rappelle aux gens de porter une attention particulière aux bouches d'aération autour de leur maison.

Earlene MacMullin rapporte que de nombreuses personnes sont coincées chez elles à cause de la neige, et elle note que ça peut être dangereux.

Ouvrir en mode plein écran Tous les moyens sont bons pour déneiger à Sydney au Cap-Breton. Photo : La Presse canadienne / Shane Wilkie

Des gens ont perdu leur chauffage parce qu'ils ne pensaient pas à nettoyer leur thermopompe. Et nous avons eu des détecteurs de monoxyde de carbone qui se sont déclenchés parce que les bouches d’aération étaient bloquées par la neige , dit-elle. Les derniers jours ont été étranges.

Earlene MacMullin rapporte que des gens lui ont raconté que des fenêtres ont brisé et des toits se sont écrasés en raison du poids de la neige et elle s'attend à ce que d'autres problèmes soient révélés à mesure que la neige fond.

Ouvrir en mode plein écran La pression de la neige a eu raison des fenêtres de l'appartement de Bedi Singh à Sydney. Photo : Bedi Singh/Facebook

Bedi Singh était dans un des appartements de Sydney, dont les fenêtres ont cédé sous la pression de la neige.

J'étais juste sur mon lit et il est tombée et boum, la fenêtre du salon est tombée, la fenêtre de ma chambre a disparu et 10 minutes plus une autre a cédé et 10 minutes plus tard une quatrième est tombée , raconte le jeune homme.

Ouvrir en mode plein écran Bedi Singh dit que lui et sa petite amie jouaient à des jeux vidéo dans sa chambre lorsque la neige est rentrée. Photo : Bedi Singh/Facebook

La pression de la neige accumulée à l'extérieur de son logement du rez-de-chaussée et la neige qui tombait du toit a fait éclater les fenêtres, il a fallu sortir déneiger et bloquer le trou avec du contreplaqué. Heureusement il a réussi à rassembler une douzaine d’habitants de son immeuble pour l’aider.

Ouvrir en mode plein écran À Sydney au Cap-Breton, les résidents tentent de libérer leur entrée de la neige. Il est tombé jusqu'à 150 cm de neige par endroit dans la région, la plus importante accumulation en 20 ans. Photo : La Presse canadienne / Shane Wilkie

Chez Michael Ludlow, à Broughton, au Cap-Breton, c’est le toit d'une de ses granges qui a cédé sous la neige.

J'ai eu tellement de neige, je ne sais pas quoi faire.

Il confie avoir de la machinerie pour déblayer, mais elle aussi est ensevelie. L'homme de 72 ans dit avoir vu beaucoup de neige dans sa vie, mais rien comme ce qui est tombé dans les derniers jours.

Ouvrir en mode plein écran Kent Peters, le propriétaire de l'écurie Dream Stables à Albert Bridge au Cap-Breton a mis plus de deux jours à enlever la neige du toit de sa grange. Photo : Courtoisie : Joe Pembroke

Kent et Deanna Peters aussi ont été surpris par l’accumulation sur le toit de la grange de leur écurie à Albert Bridge. Les rafales de vent ont entassé près de 6 mètres de neige sur une partie du toit. Le couple a pelleté neuf heures dimanche pour enlever à peine plus de la moitié.

Il faut pelleter le toit de la grange pour s'assurer que le poids ne l’écrase pas , indique Kent Peters. Nous aimons nos chevaux, et leur sécurité est la priorité, alors nous avons rampé ici, ça nous a pris presque une heure de la maison, donc ça a été les péripéties des derniers jours.

Ouvrir en mode plein écran Myrna Murphy vit sur Margaret Street à Sydney. Elle a dégagé sa voiture, mais elle attend de l'aide pour déblayer son entrée. Photo : Radio-Canada / Craig Paisley

La conseillère municipale Earlene MacMullin confirme que lundi soir encore beaucoup de gens n'arrivaient pas à se déplacer pour se rendre au travail.

Nous avons des infirmières, nous avons des gens qui travaillent dans des hôtels et dans l'industrie alimentaire qui n'ont pas pu se rendre au travail et qui ont des collègues qui sont au travail depuis 36 à 48 heures parce que personne ne peut les remplacer , déplore-t-elle.

Vous avez donc des personnes jeunes et en bonne santé qui sont incapables physiquement de sortir de leur maison et de monter dans leur voiture pour se rendre au travail. Il ne s’agit donc pas seulement de prendre soin des personnes vulnérables. Nous sommes coincés en ce moment.

C'est sans compter les gens comme Myrna Murphy à Sydney, qui ont réussi à déblayer leur voiture, mais qui n'arrive pas à venir à bout de la neige compactée laissée par la ville à l'entrée de leur cour.

Avec l'état d'urgence toujours en place, les autorités vont continuer à nettoyer, appuyées par des équipes venues d'ailleurs.

Avec les informations de CBC