Plus de 27 % des personnes s'étant rendues à l'urgence pour usage de cannabis en Ontario de janvier 2008 à mars 2019 ont développé un trouble d'anxiété durant les trois années suivantes, montre une étude.

En guise de comparaison, 5,6 % de la population en général a nécessité de l'aide à l'urgence ou en consultation externe pendant ces trois ans pour des problèmes d'anxiété, raconte l'auteur principal de l'étude et chercheur du groupe Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES), le Dr Daniel Myran.

Les chercheurs ont suivi les cas de 12 millions de patients, pour conclure que l'usage fréquent du cannabis était lié à un risque accru d'anxiété.

[Les patients] pouvaient avoir des soucis en matière de santé mentale, se sentaient très déprimés et fumaient du cannabis très fréquemment.

Aucun de ces patients ne s'était présenté à l'urgence auparavant pour un trouble d'anxiété, ajoute le Dr Myran.

Ils sont venus à l'hôpital pour des hallucinations ou parce qu'ils étaient désorientés ou souffraient de symptômes de sevrage, notamment.

L'étude ne précise pas combien de cannabis ces patients avaient consommé. Toutefois, selon le Dr Myran, ils étaient vraisemblablement des usagers modérés ou fréquents, et pouvaient consommer des concentrations élevées.

Selon l'étude publiée lundi sur la plateforme eClinical Medicine du périodique The Lancet, 12,3 % des patients souffrant d'anxiété, mais n'ayant pas été hospitalisés auparavant, s'étaient rendus à l'hôpital, parce que leurs symptômes avaient empiré.

Fumer du pot pour se calmer?

Le Dr Myran met le public en garde contre l'utilisation du cannabis pour soulager son anxiété, disant que rien ne montre que ce soit efficace.

Ce qui est préoccupant à la lumière des données, c'est qu'en moyenne, il y a un lien fort entre la consommation de cannabis nécessitant une visite à l'urgence et l'arrivée de troubles d'anxiété , dit-il.

Si vous avez des problèmes de consommation de cannabis ou de santé mentale, la première chose à faire est de consulter votre médecin.

Il rappelle que la psychose et la schizophrénie peuvent être liées à une consommation élevée de marijuana.

Selon Shea Wood du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances, l'utilisation occasionnelle du cannabis a un effet minimal sur la plupart des gens, en matière d'anxiété.

Toutefois, la consommation hâtive de cannabis peut causer plus de symptômes psychologiques, ajoute-t-elle par courriel. C'est pour ça qu'il est important pour les jeunes de reporter leur usage du cannabis le plus longtemps possible , conseille-t-elle.

Avec les informations de La Presse canadienne