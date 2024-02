La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) multiplie les initiatives pour convaincre les Trifluviens et Trifluviennes d’adopter l’autobus. Après sa publicité mettant en vedette Doug et Jeff, elle lance une baladodiffusion.

Deux épisodes sont maintenant disponibles sur la chaîne YouTube de la STTR , dont une avec l’athlète et conférencier Pierre Lavoie. Les entrevues sont menées par le directeur des communications et des partenariats à la société de transport, Charles-Hugo Normand.

Il explique que l’objectif est de donner la parole à des gens qui ont à cœur le transport en commun pour inciter les gens à prendre le transport en commun en région, mais aussi leur expliquer c'est quoi les défis qu'on a, c'est puis démystifier c'est quoi le transport en en en commun en région, parce que c'est une réalité qui est vraiment différente de ce qu'on retrouve dans dans les grands centres.

Charles-Hugo Normand constate que nous sommes dans une société où posséder une voiture est extrêmement valorisé, où l'aménagement urbain est axé sur le transport automobile . Donc comment est-ce qu'on fait pour parler des modèles qui sont différents? C'est ce qu'on fait dans le balado , dit-il.

L'entrevue de Sarah Désilets-Rousseau avec Charles-Hugo Normand

Le directeur des communications et des partenariats à la STTR convient qu’il n’est pas réaliste actuellement de demander à tout le monde de se déplacer uniquement en autobus à Trois-Rivières, mais il souligne que plus les gens utiliseront le service, plus il s’améliorera.

Pour avoir plus de services, ça prend plus de financement, puis une partie du financement vient de la part des usagers, donc quand vous prenez le transport en commun à Trois-Rivières, c'est un vote pour dire que le transport en commun, c'est important, puis qu'on doit y croire , indique-t-il.

La STTR espère que ses initiatives publicitaires et informatives permettront de convaincre plus de citoyens de monter à bord de ses autobus.

D’après l’entrevue réalisée au Téléjournal Mauricie–Centre-du-Québec