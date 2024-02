La compétition de bateaux-dragons du Bal de neige encore annulée

La compétition de bateaux dragons sur le canal Rideau est annulée pour une quatrième année consécutive. Au banc des accusés : les piètres conditions de glace, en raison du temps doux. Des courses étaient planifiées les 9 et 10 février.

Les quelque 1600 participants provenant du Pakistan, des Pays-Bas et des États-Unis doivent repartir bredouilles. C'est la deuxième année de suite que l'état de la patinoire du canal Rideau cause l'annulation de l'événement. En 2021 et en 2022, c'était la pandémie de COVID-19 qui avait empêché la tenue de l'événement.

Les organisateurs et les participants étaient ravis à l’ouverture du canal le 21 janvier. Leur excitation collective a cependant été remplacée par une angoisse nerveuse lors de la fermeture du canal quelques jours plus tard, le 24 janvier, indique le communiqué de l’organisme.

Depuis lors, les organisateurs et les participants attendent des nouvelles qui, malheureusement, ne viendront jamais , poursuit le communiqué. Les organisateurs disent avoir tenté de trouver une alternative, mais en vain.

Les spectateurs qui avaient acheté des billets seront pleinement remboursés, indique l’entreprise.