Winnipeg pourrait étudier d’autres moyens pour prévenir les factures d'eau élevées

La Ville de Winnipeg pourrait prochainement se pencher sur l'étude de solutions pour aider les Winnipégois aux prises avec des factures d'eau élevées. Une motion en ce sens a été adoptée par un comité municipal, le mois dernier sous l'impulsion du conseiller de Saint-Boniface Mathieu Allard.

Cette motion du conseiller Allard demande à l'administration municipale de rédiger un rapport sur les différentes options permettant d’éviter des frais d'eau élevés aux résidents.

Ce n'est pas quelque chose qui devrait être appliqué à grande échelle. C’est plutôt en cas de fuite ou quelque chose d’autre. Il faut établir des critères , précise M. Allard.

Lundi, des membres de l'administration municipale du Comité d’orientation permanent des eaux, des déchets et de l’environnement ont indiqué qu'ils ont déjà prévu d'examiner les moyens d'aider les résidents à faible revenu qui ont des difficultés à payer pour les services d'eau.

Ils indiquent s'appuyer sur la stratégie de réduction de la pauvreté de la Ville en ce sens.

La conseillère municipale de Point Douglas, Vivian Santos, a aussi déposé une motion au Comité demandant une mise à jour de ce travail en septembre.

Des programmes déjà en place

Un porte-parole de la Ville de Winnipeg a précisé qu’il y a déjà des programmes en place pour aider les citoyens aux prises avec des factures d’eau trop élevées.

Publicité

La Ville a mis en place une politique de crédit pour les fuites, qui permet d'aider les clients résidentiels unifamiliaux et les clients à but non lucratif lorsque les fuites entraînent des factures d'eau élevées.

De plus, les personnes et les familles à faible revenu peuvent s’inscrire au programme d’aide H2O (Nouvelle fenêtre) pour aider à payer leur facture de services publics, dont leur facture d’eau.

Toutefois, comme l'explique le directeur du Service des eaux et des déchets, Tim Shank, le budget du programme H2O est limité et dépend du nombre de personnes inscrites au programme.

Il ne ferme d’ailleurs pas la porte à l’idée de le rendre plus accessible. Ces chiffres sont-ils pertinents ? Devraient-ils être plus nombreux ? Ne devrait-on pas se baser sur le nombre de personnes ? , se questionne-t-il.

Si l’animateur communautaire du Conseil de planification sociale de Winnipeg, Josh Brandon, voit d’un bon œil l’initiative de la Ville de Winnipeg, il soutient qu’elle doit cependant en faire plus. Nous savons que l'eau est un droit humain et qu'elle est essentielle à une vie saine, en particulier dans un climat comme le nôtre .

La motion déposée par Mathieu Allard n'a pas encore été entérinée par le conseil municipal.

Avec les informations de Cameron MacLean