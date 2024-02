Un nouveau projet pilote de transport en commun à la demande est déployé ce dimanche par OC Transpo dans le quartier Blackburn Hamlet à Ottawa.

La directrice générale d’OC Transpo, Renée Amilcar, a envoyé une note aux conseillers municipaux, lundi, pour leur annoncer que des minibus sur demande assureront la navette entre les clients de la communauté de l’est de la ville et la station Blair et Gloucester Centre.

Selon cette note, le projet pilote sera en vigueur le dimanche de 9 h à 18 h 30, ainsi que certains jours fériés .

les clients pourront réserver des trajets le jour même, ou pour le lendemain, entre certains arrêts d’autobus du quartier Blackburn Hamlet, soit sur l’application de transport en commun sur demande ou en appelant OC Transpo.

Les avantages potentiels du service de transport en commun sur demande peuvent inclure des temps d’attente et de déplacement plus courts, des distances de marche plus courtes, des options de déplacement accrues pour les clients et une réduction des émissions , a écrit la directrice générale d'OC Transpo.

Ouvrir en mode plein écran Renée Amilcar est la directrice générale d'OC Transpo. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

OC Transpo avait annoncé, en septembre 2023, que Blackburn Hamlet serait la première communauté à pouvoir essayer le transport en commun sur demande.

À l’époque, la Ville avait mentionné que le projet allait utiliser des minibus de rechange de Para Transpo et que cela n’allait pas interférer avec l'offre de service habituelle de Para Transpo.

Dans un rapport soumis à la Commission du transport en commun d’Ottawa, le personnel avait mis de l'avant comme quoi la Ville possède 80 minibus qui assurent le service Para Transpo. Parmi eux, 65 sont en fonction quotidiennement du lundi au vendredi et 44 sont utilisés la fin de semaine.

Par conséquent, la mise en œuvre du projet pilote n’aura aucun effet négatif sur le service de Para Transpo , a assuré le rapport.

La note aux conseillers indique que le projet pilote sera, par la suite, étendu pour inclure des essais les samedis et dimanches. Les résultats et les plans seront fournis ultérieurement à la Commission.