Deux stratégies sur les appels d’offres pour favoriser les entreprises de T.-N.-L.

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a présenté lundi deux stratégies pour optimiser les chances des entrepreneurs de la province de décrocher des contrats gouvernementaux, à soutenir leur développement ainsi qu'à augmenter les pratiques d'achat durables.

La première stratégie, visant à favoriser les entrepreneurs locaux, doit notamment maintenir une réduction préférentielle, augmenter les seuils d'appels d'offres, mais aussi faciliter la participation aux appels d'offres pour les nouveaux entrepreneurs.

La seconde stratégie s'intéresse, quant à elle, à prendre en compte les critères de développement durable dans le choix des entreprises répondant aux appels d'offres, en plus des critères classiques de prix, de qualité, de services, etc.

Cette seconde stratégie doit garantir que les ministères et organismes gouvernementaux utiliseront leur pouvoir d'achat pour aider à atteindre des objectifs sociaux, environnementaux et économiques plus larges , selon le communiqué publié par le ministère du Transport et des Infrastructures.

Ces deux nouvelles stratégies viennent en complément du changement de politique d'approvisionnement lancé en 2020, qui avait déjà pour objectif de soutenir les entreprises locales.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre du Transport et de l’Infrastructure, John Abbott. Photo : Radio-Canada / Curtis Hicks