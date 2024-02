Magog ne ferme pas la porte à l’idée de demander à Postes Canada de distribuer le journal

À l’instar de la Ville de Longueuil la semaine dernière, le conseil de Magog discutera de la possibilité de demander au ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, de permettre la distribution gratuite des journaux locaux grâce à Postes Canada.

Lors de la séance du conseil municipal de lundi soir, une citoyenne a demandé si Magog pouvait s’inspirer de Longueuil pour aider le journal Le Reflet du Lac.

Je n’ai pas eu la chance de l’aborder avec les élus du conseil, voir s’il y a lieu d’adopter une résolution. J’ai vu les articles. [...] Je ne veux pas parler au nom du conseil, car on n’a pas eu la chance d’en discuter, on avait une grosse soirée quand même ce soir, mais je trouvais que c’est intéressant. C’est quand même une société d’État, qui est gérée par notre gouvernement [Postes Canada]. Je trouve que les journaux locaux, ça fait partie de notre démocratie , a répondu la mairesse Nathalie Pelletier.

Moi, c’est sûr que tout ce qu'on peut faire pour aider nos journaux locaux, je suis favorable.