Sherbrooke et Magog s’allient pour protéger leur source d’eau potable

Magog et Sherbrooke s'allient pour assurer la pérennité de leur source d'eau potable. Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques leur a accordé un financement de 120 165 $ pour élaborer un plan de protection.

Une analyse de la vulnérabilité de la source, le lac Memphrémagog, avait déjà été réalisée en 2020 par le Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF). L’organisme sera responsable de ce nouveau mandat.

C'est un projet qui va durer quelques mois. On va avoir toutes les recommandations à la fin de l'année. On a quand même une belle subvention, 120 165 $. Ça coûte 19 000 $ pour la ville de Magog et la ville de Sherbrooke, a précisé la mairesse de Magog, Nathalie Pelletier, après la séance du conseil municipal de lundi soir.

L’objectif, c'est d'élaborer un plan de suivi pour s'assurer que notre source d'eau potable demeure en bonne santé, puis d’élaborer un plan d'action. [...] Ensuite, les actions plus concrètes vont suivre. [...] Mais ça va être plutôt en 2025.

Rappelons qu’au cours des dernières années, Sherbrooke et Magog, qui s’alimentent en eau dans le lac Memphrémagog, ont notamment trouvé des moules zébrées dans leur usine de filtration d’eau potable. Des traces de substances polyfluoroalkyliques (PFAS) ont aussi été trouvées dans une usine de filtration sherbrookoise.