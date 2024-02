Coûts supplémentaires au marché public et au Mont-Castor

Les deux projets connaissent des dépassements de coûts en raison de divers imprévus de chantiers ou encore des ajouts honoraires à leur facture.

C’est d’abord le cas pour le bâtiment de services adjacent au nouveau bâtiment du marché public qui est en cours de construction sur la place des Rochelais.

Bien que celui-ci appartient à la MRC de La Matanie, l’autre petit bâtiment à ses côtés, qui contient notamment des toilettes publiques, est sous la responsabilité de la Ville de Matane.

Ouvrir en mode plein écran C'est le bâtiment à la façade rouge qui appartient à la Ville de Matane. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : MRC de la Matanie

Plus de 15 600 $ seront nécessaires pour le réaffecter.

Il avait des raccordements à faire avec ce bâtiment et le nouveau marché public et en ouvrant les murs, on s’est rendu compte qu’il y avait beaucoup d’humidité qui était entrée dans la laine minérale et aussi du bois qui aurait pourri avec le temps , explique le maire de Matane, Eddy Métivier.

Le bâtiment de services manquait d’amour, alors on veut le revamper pour qu’il soit à la hauteur du nouveau marché public.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Matane, Eddy Métivier (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Chalet du Mont-Castor

Des honoraires supplémentaires de près de 3000 $ seront versés à la firme d’architecture, RIVE architecture, mandatée pour le projet de la rénovation du chalet du centre de ski du Mont-Castor.

Il y a eu certains ajouts où les architectes ont dû refaire quelques plans et nos équipes les ont autorisés à le faire, donc ces coûts servent simplement à couvrir ces services professionnels , précise le maire.

Ouvrir en mode plein écran Le revêtement extérieur du chalet du Mont-Castor a été refait. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Malgré cela, M. Métivier n’est pas alarmé par ces frais supplémentaires pour ces deux projets.

Il y a un barème, mais grosso modo, pour un projet, c’est environ 10 % qui est budgété pour les contingences ou les imprévus, surtout quand tu travailles dans des bâtiments existants, où tu peux avoir quelques surprises , dit-il.

En 2021, un montant total de 1,6 million de dollars avait été budgété pour la restauration du chalet du Mont-Castor ainsi que pour le phare de Matane.

Une partie de ce montant provient du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère provincial de la Culture.

Des frais supplémentaires d’environ 240 000 $ avaient aussi été accordés en avril 2023 pour ce projet.

La rénovation du chalet du centre de ski du Mont-Castor doit se terminer sous peu, indique Eddy Métivier.

La construction du marché public et de son bâtiment connexe devrait être terminée, si tout se passe bien, au mois de mars prochain.