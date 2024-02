Un sociologue de l’Université de Colombie-Britannique (UBC) estime que la figure de l’étranger a été diabolisée pour les rendre responsables de la crise du logement au Canada. Selon lui, cette explication a des conséquences dans les politiques mises en place par le gouvernement fédéral.

En l'espace de quelques semaines, Ottawa a prolongé de deux ans l’interdiction pour les étrangers d'acheter des propriétés résidentielles au Canada et a établi un plafond temporaire de deux ans visant les étudiants étrangers pour réduire notamment la crise du logement.

Pour Nathanael Lauster, professeur associé de sociologie à l' UBC , viser les étrangers n'est toutefois pas la solution. Il y a deux fois plus de [citoyens canadiens en Colombie-Britannique] qui possèdent un logement à l’étranger que d’étrangers ayant un bien en Colombie-Britannique , annonce-t-il d’emblée.

Dans un récent article (Nouvelle fenêtre) (en anglais) qu'il a publié, il développe le concept de nationalisme immobilier réactionnaire qu’il définit comme une formulation des problèmes et de leurs solutions qui stigmatise l'étranger tout en valorisant l'appartenance à la nation.

Créer la confusion

Une myriade de choses sont associées aux étrangers, au lieu de penser que c'est un problème que nous avons causé et que nous devons résoudre ici au Canada , explique-t-il.

Mais de quoi parle-t-on lorsque l’on parle d’étrangers? Le flou est entretenu pour créer la confusion et amalgamer des situations différentes, selon l’expert. L'assignation à être étranger est très flexible. Selon les cas, cela peut-être un non-citoyen ou alors un non-résident ou une personne dont l'argent vient de l'étranger , écrit l'auteur dans son article.

Amplification médiatique

D’après Nathanael Lauster, les médias ont contribué à propager cette approche. Notamment à partir de 2014, où les Chinois étaient dans le viseur, selon le sociologue.

Dans son article, M. Lauster prend l’exemple d’une recherche effectuée par un urbaniste de l’UBC et colligée par l'actuel premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, qui était alors député dans l’opposition. Cette recherche voulait comptabiliser les personnes portant des noms chinois non anglicisés pour leur assigner une étiquette d’acheteurs immigrés plus récents .

M. Eby s'excusera plus tard pour son rôle dans l'étude, mais cette conception du problème s’est propagée. La menace que les étrangers sapent les logements de Vancouver a vraiment été amplifiée par les médias , estime le sociologue.

Étudiants internationaux

Si les personnes d’origine chinoise concentraient l’essentiel de l’attention, c’est désormais au tour des étudiants d’être perçus comme responsables de la crise du logement, selon Leah Hamilton et Yvonne Su, auteures d'un article à ce sujet (Nouvelle fenêtre).

Or, beaucoup d'étudiants étrangers n'ont pas les moyens de rivaliser avec les Canadiens pour l'achat ou la location d'un logement selon Leah Hamilton, professeure à la faculté d'études commerciales et de communication de l'Université Mount Royal à Calgary.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre de l'Immigration, Marc Miller, a annoncé qu'un plafond de 360 000 permis d'études serait mis en place en 2024 pour une période de 2 ans, soit une baisse de 35 % par rapport à 2023. Photo : Radio-Canada

Ils vivent dans des sous-sols surpeuplés et illégaux, ils partagent leur lit avec d’autres étudiants étrangers, ils vivent dans des voitures, ils sont confrontés à l'itinérance et à l'insécurité alimentaire , énumère Yvonne Su, professeure adjointe au département des études sur l'équité à l'Université York de Toronto.

Mais comme ce sont les plus vulnérables, c'est aussi pour cela qu'ils sont des boucs émissaires. Parce qu'ils constituent un groupe qui ne peut pas se défendre , analyse-t-elle.

Pas un grand effet

Le sociologue se questionne sur les résultats des politiques mises en place par le gouvernement fédéral. Dans l'ensemble, ces politiques ne semblent pas avoir un grand effet et ne semblent pas améliorer beaucoup l'accessibilité , estime Nathanael Lauster.

Les experts du logement affirment que cette bulle a été causée par une confluence de facteurs très complexes, notamment les politiques aux niveaux fédéral, provincial et municipal, en particulier les lois de zonage municipal, mais aussi les promoteurs et les politiques de la banque centrale.

Si le nationalisme immobilier semble avoir échoué à fournir des solutions à l'inabordabilité du logement, il est toutefois resté gagnant sur le plan politique, selon Nathanael Lauster. En 2021, les personnes sondées en Colombie-Britannique (Nouvelle fenêtre) étaient relativement favorables - à hauteur de 72 % - à l’interdiction à la plupart des étrangers d'acheter des biens immobiliers dans le pays.