Une panne prive environ 3000 foyers d’électricité dans le sud-est de Winnipeg

Une panne a privé environ 3000 foyers d'électricité dans le sud-est de Winnipeg, lundi soir, affectant une grande partie du quartier de Royalwood et une partie de celui de Southdale, selon Hydro-Manitoba.

Nos équipes remplacent un poteau et espèrent avoir rétabli le courant d'ici 21 h , note la société d'État dans un message publié sur X.

De son côté, dans un message sur la même plateforme, la Ville de Winnipeg avertit les automobilistes que les feux de circulation ne fonctionnent pas dans toutes les directions au croisement entre la rue Shorehill et le boulevard Abinoji Mikanah (Bishop Grandin).

Dans un courriel envoyé à CBC /Radio-Canada, un porte-parole d'Hydro-Manitoba précise que la cause de la panne n'est pas encore connue.

La carte des pannes (Nouvelle fenêtre) de l'organisation montre que des résidents de Winnipeg sont aussi privés d'électricité dans d'autres parties du sud et du centre de la ville, y compris dans une partie du quartier de Saint-Vital.

Le porte-parole indique que ces pannes sont probablement liées et ajoute que les équipes vont restaurer le courant dans les zones touchées de façon sécuritaire et le plus rapidement possible .