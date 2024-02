Une Vancouvéroise poursuit des vendeurs de vélos électriques après la mort de son conjoint

Une femme de Vancouver poursuit plusieurs entreprises de vélos et de trottinettes électriques à la suite d'un incendie mortel survenu il y a deux ans et qui, selon elle, a coûté la vie à son compagnon.

Kellyann Sharples affirme qu’une batterie lithium-ion défectueuse a causé la mort de son conjoint Tim Lilley.

Le 31 janvier 2022, un incendie a ravagé l'appartement du couple au centre-ville de Vancouver, selon une déclaration déposée devant la cour provinciale, mardi dernier.

La poursuite de Kellyann Sharples cible le vendeur de vélos et scooters électriques Motorino, basé à Vancouver, l'atelier de réparation Royer Batteries, basé à Surrey, le distributeur de vélos électriques Daymak, de Toronto, et le fabricant chinois Shenzhen Minjyu Energy Technology.

Aucun des accusés canadiens n'a pu être rejoint pour un commentaire.

De minuscules fusées incontrôlées

L'incendie a été déclenché par une batterie lithium-ion défectueuse , affirme l’action en justice de Kellyann Sharples.

Des jets de gaz enflammés s'échappant de la partie supérieure des cellules de la batterie lithium-ion ont transformé chacune d'entre elles en une minuscule fusée métallique incontrôlée , peut-on y lire.

Éjectées du bloc-batterie par l'explosion des cellules voisines [...], ces cellules détachées ont ricoché dans la pièce, déclenchant de nouveaux incendies et propageant le feu rapidement et de manière erratique.

Aucune des allégations n'a été prouvée en cour.

Fuite par la fenêtre

Dans sa déclaration, Kellyann Sharples a indiqué qu'elle avait échappé à l'incendie en brisant la fenêtre de sa chambre et en grimpant sur une corniche exposée, quatre étages au-dessus du sol, jusqu'au balcon d'un voisin.

Elle affirme avoir subi des brûlures et une blessure au genou gauche, et aussi souffert d'un syndrome de stress post-traumatique, de dépression et d'anxiété. Elle indique également que le décès de son mari lui a fait perdre un soutien moral, financier et de soins de santé.

Cinq morts en 2022

Cet incendie est le dernier en date à Vancouver à impliquer une batterie de vélos et de scooters électriques, de plus en plus populaires.

Selon le Service d'incendies de Vancouver, cinq personnes ont été tuées dans la ville en 2022 à cause de batteries rechargeables, y compris les batteries lithium-ion . Ne surchargez pas, ne modifiez pas et n'utilisez pas de batteries endommagées , conseille-t-il.

Avec les informations de David P. Ball