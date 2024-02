12 jeunes du Centre Lachesnaie contraints de déménager de Roberval à Saguenay

En raison de travaux, douze jeunes hébergés au Centre de réadaptation Lachesnaie, à Roberval, sont contraints de déménager à Saguenay.

Le lieu, qui accueille des enfants et des adolescents aux prises avec des enjeux de santé mentale et des troubles de comportement, a besoin d’amour. Les revêtements de planchers et des murs des unités d’hébergement seront notamment rénovés et sécurisés pour devenir de meilleurs milieux de vie.

Sur les 12 jeunes qui devront être déplacés, huit jeunes seront momentanément pris en charge à l’Hôpital de Chicoutimi, le temps que les travailleurs de la construction s’activent.

Les autres prendront également la route vers l’arrondissement, mais seront plutôt hébergés au Centre de réadaptation Saint-Georges, le deuxième milieu d’accueil pour les jeunes en difficulté dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ces derniers s'installeront quant à eux de manière définitive.

La conseillère cadre aux communications et relations médias au CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mélissa Bradette, explique que les travaux ont déjà débuté. Ils devraient prendre fin l'été prochain. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Questionnée à savoir pourquoi le petit groupe était déplacé aussi loin, à une centaine de kilomètres de Roberval, la porte-parole du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mélissa Bradette, a assuré que les jeunes auraient tout le soutien nécessaire des intervenants du Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ).

Toutes ses démarches sont faites en concertation avec les familles, avec les équipes aussi d’ailleurs.

Elle ajoute qu’une nouvelle unité clinique a été créée pour les accompagner.

La disponibilité et l'expertise des effectifs de soins à Saguenay a fait pencher la balance en faveur de la relocalisation.

Les syndicats contents et vigilants

Le Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métier de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean affirme que les travaux étaient essentiels pour les résidents comme pour le personnel du centre robervalois. Ses membres resteront toutefois alertes pendant le changement d'adresse.

Nous, ce qui va nous préoccuper, c’est surtout l’avenir. Je comprends qu’on prend cette pause-là pour s’assurer d’une restructuration, mais l’important, c’est de garder les services adéquats à Roberval. Ça, c’est important pour nous , a indiqué son président, Olivier Côté.

Le représentant du Syndicat du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métier de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Olivier Côté. Photo : Radio-Canada

Quand on déplace des jeunes dans un autre secteur de la région (on sait que la région est assez grande) pour nous, c’est préoccupant. On veut s’assurer que les jeunes aient les soins appropriés, parce que les laisser dans un endroit qui, disons-le, manque un peu d’amour, ce n’est peut-être pas l’idéal non plus , a poursuivi le leader syndical.

Du côté de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux ( APTS ), les rénovations sont accueillies comme une excellente nouvelle, même si la situation sera également surveillée de près.

Avec les informations de Claude Bouchard