Un index en français à 16 millions de dollars

« On nous dit, oui, le Canada est un pays bilingue, oui, le Parlement est bilingue, à condition que ça ne coûte pas trop cher », lance le député du Bloc Québécois Rhéal Fortin, en entrevue avec Radio-Canada.

L’élu bloquiste siège depuis près de deux ans à un comité mixte, composé de sénateurs et de députés, chargé d’étudier le recours à la Loi sur les mesures d’urgence par le gouvernement Trudeau.

Or, depuis des mois, les travaux du comité mixte sont arrêtés. La raison? Des traductions se font attendre. En 2022, les membres du comité ont demandé à récupérer des milliers de documents et de témoignages qui ont été présentés durant la Commission Rouleau – qui s’est elle aussi penchée sur l’état d’urgence – entre autres pour éviter des dédoublements.

Le hic : une grande portion de ces documents n’existe qu’en anglais, ce qui a d’ailleurs fait l’objet de plaintes au commissaire aux langues officielles.

En juin 2023, le comité demande donc au Bureau du Conseil privé (BCP), qui a récupéré les témoignages et les rapports présentés durant la commission Rouleau, une traduction de l’ensemble de la preuve.

Le BCP , qui coordonne le travail des ministères fédéraux, revient avec une estimation faramineuse : traduire l’ensemble des documents coûterait plus de 300 millions de dollars et demanderait des années de travail , peut-on lire dans une lettre que le Bureau a envoyée à la greffière du comité et dont Radio-Canada a obtenu copie. C’est que le nombre total d’éléments de preuves est estimé à plus de 265 000 .

Ouvrir en mode plein écran En février 2022, au moins 5000 manifestants étaient présents dans les rues d’Ottawa. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

En novembre 2023, les membres du comité acceptent un compromis : plutôt que de traduire tous les documents, ils pourront choisir ceux qui sont essentiels pour la rédaction de leur rapport. Ils demandent donc au Bureau du Conseil privé un index de l’ensemble de la preuve qui existe – avec le titre, le sujet, la date, le nombre de pages et la langue du document – pour ensuite pouvoir cibler les traductions nécessaires vers le français.

La réponse du BCP laisse certains membres pantois : une telle liste coûterait, selon leur estimation, 16 millions de dollars et prendrait environ 12 mois à produire.

Le mandat du comité mixte est d’examiner si la Loi sur les mesures d'urgence, invoquée après le déploiement d'un convoi de camionneurs au centre-ville d’Ottawa, a été appliquée de manière conforme. Le travail du comité est parallèle à celui de la commission Rouleau, qui étudiait si l’utilisation de la loi était justifiée. Les parlementaires s’intéressent donc plus au comment qu’au pourquoi .

Pourquoi est-ce si cher?

Ouvrir en mode plein écran Dans le passé, Rhéal Fortin a aussi dénoncé le caviardage de multiples documents du gouvernement déposés au comité. Photo : Radio-Canada / David Richard

C'est difficile d'imaginer que ça puisse coûter 16 millions de dollars [...] faire un index , affirme le député bloquiste Rhéal Fortin, appelé à réagir à la lettre obtenue par Radio-Canada.

On n'est pas dans une institution bilingue si on n’est même pas capable de préparer un index des documents.

L’avocat Gabriel Poliquin, spécialisé en droit public, qui a travaillé comme procureur pour la commission Rouleau, avoue que la somme de 16 millions de dollars l’a lui aussi fait sourciller en tant que contribuable , d’autant que compiler un tel index a probablement déjà été fait par la Commission .

Même réaction du côté du juriste Mark Power, qui traite régulièrement des questions linguistiques.

J'ai de la misère à croire [...] que ça coûte 16 millions $ pour générer une liste de documents qui existe peut-être déjà.

Ouvrir en mode plein écran Le Bureau du Conseil privé est chargé de conseiller de manière impartiale le premier ministre. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Nous avons tenté d'obtenir des explications auprès du Bureau du Conseil privé. Celui-ci a refusé notre demande d’entrevue, mais par écrit, un porte-parole a indiqué que les collections de documents transférés au BCP par la Commission sur l’état d’urgence n’étaient pas organisées de façon qu’un index contenant les détails demandés par le comité puisse être facilement produit et que sa production impliquerait une saisie manuelle de données considérable .

Publicité

De plus, ajoute-t-il, la commission Rouleau a produit un rapport final de plus de 2000 pages, disponible dans les deux langues officielles, qui résume les documents, entrevues et éléments de preuve qu'elle a examinés durant son enquête .

Le porte-parole du BCP termine en indiquant que le Bureau du Conseil privé continu [sic] à être disponible afin de collaborer avec le comité .

Pour le député Joël Godin, porte-parole du Parti conservateur en matière de droits linguistiques, cette explication du BCP est inacceptable . Il trouve aberrant de brimer les parlementaires qui veulent travailler dans une des deux langues officielles qui est le français .

Selon lui, le gouvernement fédéral a l’obligation de trouver des solutions [et] des façons de traduire , notamment avec tous les moyens technologiques qui existent . Le Bureau du Conseil privé nous indique toutefois ne pas avoir recours à l’intelligence artificielle à l’heure actuelle pour des raisons de sécurité de l’information .

Le ministre fédéral des Langues officielles, Randy Boissonneault, n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.

Publicité

Faut-il tout traduire?

La demande du comité mixte à Ottawa soulève quand même une question intéressante : le gouvernement fédéral a-t-il l’obligation de traduire tous les documents présentés en comité, même lorsqu’ils contiennent des centaines de milliers de pages et que leur traduction peut s’avérer longue et coûteuse?

L’avocat Gabriel Poliquin, qui a travaillé comme procureur de la commission Rouleau, croit que seuls les rapports ou les témoignages qui émanent d’une institution fédérale doivent être automatiquement accessibles dans les deux langues officielles. Par contre, si les documents viennent par exemple de la province de l’Ontario (donc d’une institution non fédérale) et qu’ils n'ont été présentés qu’en anglais à la commission Rouleau, il n’y a pas l’obligation, par la suite, de les traduire s’ils sont déposés devant un comité parlementaire.

Ouvrir en mode plein écran Le commissaire Rouleau a déterminé dans son rapport déposé en février 2023 que le recours aux mesures d’urgence était justifié. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Une vision que ne partagent pas plusieurs juristes, dont Michel Doucet, professeur en droit linguistique à l’Université de Moncton. Selon lui, les députés ont le droit constitutionnel d’utiliser la langue de leur choix au Parlement, et cela implique d’avoir les outils nécessaires pour qu’ils puissent effectivement faire leur travail .

M. Doucet reconnaît que des considérations monétaires et de temps peuvent être prises en compte et qu’il y a lieu de se demander quels sont les documents essentiels à traduire. Mais, d’après lui, la question des coûts supplémentaires ne peut pas empêcher un droit linguistique.

Le juriste acadien se demande d’ailleurs comment des députés unilingues anglophones auraient réagi s’ils avaient dû produire un rapport avec des documents non traduits, presque uniquement en français. Encore une fois, croit-il, on ne met pas les deux langues officielles sur un pied d’égalité.

On présume dans ce cas-ci que tous les députés peuvent parler en anglais, donc qu’ils sont en mesure d'accéder à ces documents-là.

Les membres du comité devront décider dans les prochaines semaines comment ils vont réagir à la lettre du Bureau du Conseil privé. La production de l’index à 16 millions de dollars, qui est l’étape préliminaire pour déterminer ensuite quels documents traduire, pourrait ne pas être terminée avant les prochaines élections.

Ultimement, c’est le travail du comité qui est retardé, ce qui préoccupe le bloquiste Rhéal Fortin, d’autant que la Loi sur les mesures d’urgence a été invoquée il y a presque deux ans : Est-ce que, du côté du gouvernement, on souhaite toujours que notre comité livre un rapport? demande-t-il. Est-ce que le gouvernement fait le calcul qu’un tel rapport pourrait lui nuire?

Selon l’avocat Mark Power, il ne faudrait surtout pas que le Bureau du Conseil privé se serve du français comme excuse ou comme bouclier pour éviter l'analyse . Ce serait, d’après lui, non seulement gênant , mais illégal .

Avec la collaboration de Marie Chabot-Johnson