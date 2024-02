Pêche au sébaste : deux crevettiers de la Péninsule acadienne jettent l’éponge

Deux crevettiers de la Péninsule acadienne ont mis leur bateau en vente depuis que Pêches et Océans a annoncé il y a plus d’une semaine qu’ils n’auraient qu’un quota minime de crevettes cette année et 10 % du quota de sébaste, pêche qui va rouvrir après 30 ans de moratoire.

Le 26 janvier, la ministre des Pêches et des Océans, Diane Lebouthillier annonçait la réouverture de la pêche au sébaste avec un quota initial de 25 000 tonnes de poisson rouge , ce prédateur de la crevette qui était protégé par un moratoire depuis 1995.

Le quota alloué pour la pêche à la crevette est lui en chute libre, passant de 14 500 tonnes en 2023 à 3060 tonnes pour cette année.

Pour aider les crevettiers, la ministre a promis de soutenir le secteur en leur offrant 10 % du quota initial. Lundi la ministre a rappelé que les 25 000 tonnes sont un plancher de départ et que celui-ci pourrait être bien plus élevé, la part pour les crevettiers serait donc proportionnellement plus grande.

Mais pour l’industrie de la crevette, c'est trop peu. Elle réclame que 25 000 tonnes lui soit réservée à elle seule et même avec ça, c'est encore très peu dans la situation économique actuelle , estime Jean Lanteigne, directeur général de la Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels, qui représente notamment les crevettiers de la Péninsule acadienne.

Jean Lanteigne réclame face à un geste à destination des crevettiers en leur proposant un fonds d'aide d'urgence ainsi qu'un programme de rachat des permis. (Photo d'archives)

La situation économique serait tellement difficile que deux de la douzaine de crevettiers de la région ont préféré jeter l’éponge.

Selon Jean Lanteigne, ce sont deux navires de Caraquet, le Marc André Guillaume et le Lady Gloria, qui ont été mis en vente depuis les annonces de la ministre fédérale.

Le Lady Gloria a été mis en vente depuis les annonces de la ministère fédéral à la fin du janvier.

Conséquence des deux annonces, de l'annonce du contingent de crevette et de sébaste, les gars ont dit "nous autres on peut plus continuer dans ces conditions-là on se met à vendre".

Même avis et même conséquence du côté gaspésien qui compte une trentaine de crevettiers. Deux navires ont aussi été mis en vente du côté de Rivière-au-Renard, depuis le 26 janvier.

Nombreuses inquiétudes pour les pêcheurs

L’industrie de la crevette continue de réclamer une aide d’urgence ou un programme de rachat de permis, ce qu’a à nouveau exclut Diane Lebouthillier lundi matin.

Pour moi, les rachats de permis, ça ne va pas tout régler. On a des pêcheurs qui veulent garder leurs permis [...] je ne veux pas qu’on perde l’expertise et c’est ce qui s’est perdu à l’époque lors du moratoire sur la pêche à la morue , a expliqué la ministre.

La ministre Diane Lebouthillier exclut pour le moment toute aide financière aux crevettiers.

Les pêcheurs de crevette s'inquiètent aussi que les quotas de sébaste puissent être compétitifs, ce que reviendrait à dire que les quotas des flottilles ne seraient par individuel, par pêcheur, mais bien sur la base du premier arrivé, premier servi.

Comment peuvent-ils comme individu ou comme entreprise monter un plan d'affaire [...] pour préparer une pêche où il n'y a absolument aucune certitude pour aller cherche ne serait ce qu'une queue de poisson, ça ne fonctionne absolument pas ce plan là , estime Jean Lanteigne.

Les crevettiers réclament l'accès à 25 000 tonnes de sébastes rien que pour leur industrie afin de compenser la perte de leur marché.

Pêches et Océans a précisé que cette option n'était pas définitive, mais seulement étudiée à l'heure actuelle pour les premières années de la pêche au sébaste.

La Fédération régionale acadienne des pêcheurs professionnels demande maintenant une réunion d’urgence avec la ministre fédérale.

D’après un reportage de Nicolas Steinbach