Une première rue-école à Ottawa

Une rue-école voit le jour à Ottawa, une première dans la capitale. L’école francophone publique Trille des bois accueille un projet pilote d’une durée de trois mois. L’objectif est de rendre les abords de l’établissement sécuritaire pour les jeunes.

La conseillère municipale du quartier Rideau-Vanier, Stéphanie Plante, ne peut s’empêcher de sourire. Avec le Service de police d’Ottawa (SPO), le service de circulation de la Ville, mon bureau et l’administration de l’école Trille des Bois, on va faire la première rue-école , s’exclame-t-elle.

Tous les mardis, pendant trois mois, la rue Alice sera fermée à la circulation automobile à partir de 8 h 15 pendant une trentaine de minutes.

La conseillère municipale soutient que la circulation aux abords de l’école Trille-des-Bois est problématique : elle rapporte des véhicules arrêtés au milieu de la rue ou encore qui font des demi-tours.

Il y a énormément de marcheurs et de parents qui viennent porter leurs enfants en voiture, ce qui cause des embouteillages et un grand achalandage au point d'apporter beaucoup d'inquiétude au niveau des parents , explique aussi la directrice adjointe de l’école Yolaine Brassard.

L’école compte plus de 620 élèves et seulement 6 autobus reconduisent les enfants à l’école.

On a essayé d’être le plus accommodant possible pour voir au bon déroulement et maximiser les chances de réussite du projet et tant mieux s’il y a d'autres écoles qui peuvent bénéficier de notre projet , poursuit Mme Brassard.

Ouvrir en mode plein écran La conseillère municipale de Rideau-Vanier, Stéphanie Plante (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Il y a un parent qui est venu me voir, qui a dit : "je m'inquiète parce que les enfants vont jouer dans la rue" , raconte Stéphanie Plante. J'ai dit : "oui, c'est exactement ça". On veut que les jeunes jouent dans la rue avant l'école, on veut que la rue soit pour eux, que ça soit pour les piétons, que ce soit pour des gens qui marchent avec leurs chiens, que ça soit pour le voisinage.

Quand Gatineau inspire Ottawa

Il n’y a rien de surprenant de voir ce projet pilote dans le quartier Vanier. Au printemps, l’élue était à Gatineau à l’occasion de l’inauguration de la première rue-école.

J'ai une bonne relation avec Steve Moran, qui est le conseiller du district de Hull-Wright, qui m'a appelé pour dire qu'il y avait une rue-école à Lac-des-Fées. Il y a aussi un organisme qui s'appelle MOBI-O, raconte-t-elle.

Le projet pilote de trois semaines à l’école du Lac-des-Fées a été un succès, selon le directeur général de l’organisme, Patrick Robert-Meunier.

Ç'a vraiment eu un effet positif pour encourager des automobilistes à changer leurs habitudes. C'est ça l'objectif aussi de la rue-école au-delà de sécuriser les déplacements des enfants.

Ouvrir en mode plein écran Patrick Robert Meunier, directeur général de MOBI-O, un organisme sans but lucratif qui a pour mission de favoriser le développement, la mise en œuvre et la promotion de solutions en matière de mobilité durable (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Ce qui ressortait de ce qu'on a fait comme analyse, c'était qu'il fallait le faire plus longtemps. Ç’a été trois jeudis pour faire un premier test. Maintenant, la prochaine étape, c'est voir comment on peut élargir le projet , souligne-t-il.

D’autres écoles auraient d’ailleurs un intérêt, selon M. Robert-Meunier.

Chaque fois qu'on va améliorer la sécurité des déplacements actifs, qu'on va encourager les gens à délaisser l'automobile au profit de la marche et du vélo, ça va être un gain majeur pour tout le monde , dit-il, tant du point de vue de la sécurité des déplacements que de la santé des enfants qui vont faire de l'activité physique alors qu'on sait que c'est un enjeu pour les enfants.

Un endroit où l'on doit concentrer nos efforts

Les enjeux de sécurité à l’école Trilles de bois ne sont qu’un exemple parmi tant d’autres, nous dit Stéphanie Plante.

La conseillère fait de la sécurité routière l’un de ses principaux chevaux de bataille. C’est aussi un des enjeux les plus soulevés par les citoyens de son secteur lors de son porte-à-porte pendant la dernière campagne électorale municipale.

C'est très important qu'on mette des systèmes en place pour appuyer la majorité qui sont à pied , fait-elle valoir.

Ouvrir en mode plein écran L'école élémentaire publique Trille des Bois dans le quartier Vanier à Ottawa (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

L’Association communautaire Vanier voit d’un bon œil ce projet alors que le quartier fait face à plusieurs enjeux de sécurité routière, notamment en raison du non-respect des limites de vitesse.

Les gens voyagent très vite sur des rues qui sont très petites, très étroites et c'est très dangereux , s’inquiète une membre du conseil d’administration, Mika Delisle-Spencley. Avec beaucoup d'enfants qui sont près des rues, qui sont dans la rue à bicyclette, ça devient très dangereux.

On émet beaucoup de billets dans les secteurs des écoles pour la vitesse , affirme Mme Delisle-Spencley. Je crois que c'est un endroit où on doit concentrer nos efforts.

Une vision à long terme

Stéphanie Plante souhaite faire de la rue-école un projet à long terme et permanent par la mise en place d’une politique sur les fermetures de rues près des établissements scolaires.

J'espère que ça peut être une solution non seulement pour le quartier Rideau-Vanier, mais à travers la ville aussi.

Quand j’ai fermé la rue pour la première fois l'année passée [pour des événements], il fallait avoir un permis de fermeture de rue , explique-t-elle. C'était long. Il fallait que je fasse une demande, que j'aie la permission de la circulation, que des gens aillent sur les lieux. C'est quand même assez lourd.

L’élue admet qu’il pourrait ne pas être possible de faire des rues-écoles partout à Ottawa, particulièrement près des voies de circulation les plus empruntées.