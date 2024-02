Discorde entourant la fermeture de jeux extérieurs

La décision du Centre de services scolaire des Monts-et-Marées (CSSMM) d’interdire l’accès à certains modules de jeux dans les cours d’école de ses établissements pour la saison hivernale fait couler beaucoup d’encre depuis vendredi dernier.

Plusieurs parents s’expliquent mal la décision du centre de services scolaire.

Joël Charest, dont l’enfant fréquente une école du centre de services scolaire des Monts-et-Marées (CSSMM), est l'un d'entre eux. Le communiqué envoyé vendredi dernier par l'organisation aux parents, où on peut lire […] le personnel de l’école ne les laisse plus jouer dans certains jeux de la cour d’école. C’est bien vrai, malheureusement! l’a surpris.

De prendre une décision comme celle-là, de restreindre l’accès à des modules qui sont somme toute sécuritaires pour atteindre le risque zéro, ça m’a vraiment déçu , dit-il.

Le personnel qui a à cœur la sécurité et le bien-être de nos enfants, moi, je trouve que ce sont les mieux placés pour juger si une situation représente un risque.

Joël Charest est le parent d'un élève de Sayabec.

Sur la page Facebook du centre de services scolaire, il y a de nombreux commentaires similaires à ceux de Joël Charest. Une pétition, qui demande de changer cette décision, a même été publiée.

Un problème d'interprétation?

Cette décision a été prise à la suite d’un incident survenu dans un module de jeux l’an dernier. Une plainte a d’abord été déposée au CSS Monts-et-Marées puis à la protectrice régionale de l’élève.

Cette dernière recommandait dans un rapport, selon le CSSMM , la fermeture des glissoires, balançoires et barres suspendues durant tout l’hiver.

Or, le Protecteur national de l’élève a dit, dans un communiqué lundi, vouloir rectifier les faits entourant cette affaire.

L’organisme y rappelle que le CSSMM possède déjà un outil d’aide à la décision , qui permet au personnel de décider si oui ou non, les jeunes peuvent avoir accès aux jeux de façon sécuritaire et de prévoir notamment la fermeture des appareils à grimper, des glissoires et des balançoires lorsque le sol est gelé […] .

La protectrice régionale de l’élève précise donc que ses recommandations initiales visaient plutôt à bonifier les pratiques de consignation, au moyen de registre […] et non à la fermeture systématique de tous les modules de jeux extérieurs durant l’hiver […] .

Les pratiques identifiées par le Centre de services scolaire, avant la réception de la plainte, étaient raisonnables et aucune recommandation n’a donc été formulée à l’égard de la fermeture des modules de jeux , peut-on lire dans le communiqué envoyé lundi.

Les deux parties, soit le Centre de services scolaire Monts-et-Marées et le Protecteur national de l’élève, ne semblent pas s’entendre sur l’interprétation de ces propos.

Il y a une divergence entre ce qui est compris soit dans le rapport, soit dans les consignes qui sont données au centre de services, alors on est en attente pour discuter avec la protectrice régionale de l’élève pour être certain que l’on comprend bien les pratiques , indique la directrice par intérim du CSS des Monts-et-Marées, Marie-Pierre Guénette.

Marie-Pierre Guénette a été nommée directrice générale par intérim du Centre de services scolaire Monts-et-Marées au début du mois de décembre 2023.

Une rencontre est prévue le 13 février entre les deux parties dans le but d’éclaircir cette histoire, mais d’ici cette date, les jeux resteront fermés.

Radio-Canada n’a pas pu consulter le rapport de la protectrice régionale de l’élève, qui n’a pas non plus voulu commenter l’affaire.

Avec les informations de Jean-François Deschênes.