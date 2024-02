La 20e Assemblée législative des T.N.-O. commence ses travaux

Les membres de la 20e Assemblée législative se retrouvent mardi, après une courte séance d’une journée en décembre. Ils détermineront les priorités du gouvernement pour les quatre prochaines années.

Le choix de ces priorités, qui serviront à formuler le mandat de la 20e Assemblée, se déroulera la semaine prochaine, lors d’une séance animée par un facilitateur.

Cette rencontre permettra de regarder toutes les questions de façon réaliste, holistique, et de vraiment plonger dans ce que nous voulons comme priorités pour la 20e Assemblée , explique la députée de Great Slave, Kate Reid.

Une fois ces priorités déterminées, elles seront déposées en Chambre, et le premier ministre, R.J. Simpson, rédigera les lettres de mandat.

Kate Reid est la députée de Great Slave. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Selon Mme Reid, le gouvernement devrait s’en tenir à une liste plus concise que celle de la 19e Assemblée législative, qui contenait 22 priorités.

Je suis du camp de ceux qui pensent que moins il y en a, mieux c’est, et que de cette façon, on peut vraiment se rallier derrière des changements durables dans quelques secteurs qui représenteront l’héritage de cette assemblée , dit-elle.

Le député de Range Lake, Kieron Testart, est du même avis.

Les priorités doivent être les priorités absolues de ce gouvernement et ce qui monopolisera la plupart de nos ressources , explique-t-il.

Il voit dans ce début de travaux l'occasion de se mettre au travail, après une campagne électorale et des élections qui ont occupé une bonne partie de l’automne.

On est vraiment excité de revenir à l’Assemblée [...] on est maintenant dans le processus de gouverner.

Enquête publique sur les feux de forêt

Selon Kate Reid, beaucoup de députés veulent revoir la réponse du gouvernement face à la situation d’urgence des feux de forêt de 2023, une révision qui devrait faire partie des dossiers importants de cette première session.

Kieron Testart estime qu’une enquête publique est de mise. Je vais travailler avec mes collègues pour développer une motion à cet effet, et j’espère obtenir la collaboration et l’appui du Cabinet , dit-il.

On doit rétablir la confiance [...] que le gouvernement a rompue avec les résidents du Nord.

Un des autres dossiers prioritaires, selon les députés Reid et Testart, est celui de la taxe carbone, une taxe qui n’est pas à la hauteur des habitants du Nord , d'après le député de Range Lake.

Kieron Testart fait son retour à l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, cette fois comme député de Range Lake. Il a été le député de Kam Lake de 2015 à 2019. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

On n’a pas été en mesure d’observer une baisse importante des émissions des gaz à effet de serre avec cette taxe carbone aux Territoires du Nord-Ouest. [...] Ce système n'est pas adapté et doit être abrogé , dit Kieron Testart.

Économie

L’un des dossiers prioritaires de la 20e Assemblée, selon Kate Reid, devrait être le coût de la vie.

Je tiens vraiment à ce que les priorités visent à réduire le coût de la vie et les pressions exercées sur les résidents, et qu’elles orientent les programmes et les services gouvernementaux vers ce dont les résidents ont besoin , dit la députée de Great Slave.

Elle espère aussi que le gouvernement ira de l’avant avec une étude de faisabilité sur la possibilité d’instaurer un revenu minimum garanti.

Kieron Testart, de son côté, dit que l’économie du territoire devra être à l’avant-plan. Si nous n’avons pas une économie fondamentale qui soutient tous les Ténois, alors nous n’allons pas exister encore bien longtemps comme territoire.

Des mines de diamant ferment. On a de la difficulté à retenir de la main-d’œuvre qualifiée.

La fermeture de la mine Diavik, l'une des trois mines de diamant en production aux Territoires du Nord-Ouest, est prévue pour 2029. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Kieron Testart estime que le logement et l’économie vont de pair : Si nous n’avons pas de logement pour les travailleurs, ils ne viendront plus ici.

Santé

Les deux députés sont aussi d’avis que la santé devrait être l’un des dossiers prioritaires de la 20e Assemblée législative.

Ce que j’entends, ce dont les gens ont besoin, c’est d’un système de santé solide, doté de personnel du Nord , dit Kate Reid.

La députée espère aussi que les dossiers du traitement des dépendances et du soutien au milieu des arts retiendront l’attention des élus de la 20e Assemblée législative.

Avec les informations de Natalie Pressman