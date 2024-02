Un spectacle gratuit d’Éric Lapointe au VictoFest suscite la controverse 

L’annonce de la participation d’Éric Lapointe au VictoFest cet été suscite un malaise chez des organismes qui viennent en aide aux femmes victimes de violence conjugale. Une lettre ouverte de la directrice générale de la maison d’hébergement la Volte-Face critique vivement la municipalité, qui offre gratuitement ce spectacle à la population.

L’organisme conteste ce choix d’artiste, puisqu’Éric Lapointe a plaidé coupable en 2020 à une accusation de voies de fait sur une femme. Il a écopé d’une absolution conditionnelle.

Il est à se demander si le choix de cette programmation ne vient pas contribuer à la banalisation de l’acte criminel commis par le chanteur et l’oubli de la victime , indique l’organisme dans la lettre ouverte.

Ce choix est d’autant plus questionnant de la part de Victoriaville, qui s’est pourtant proclamée « municipalité alliée contre la violence conjugale ».

Le CALACS Agression Estrie critique aussi la Ville. L’organisme croit en la réhabilitation, mais juge qu’être dans l’espace public n’est pas un droit. La porte-parole Kelly Laramée estime que l’artiste ne devrait pas obtenir cette forme de reconnaissance de la Ville en étant tête d’affiche.

C’est de montrer "ce n’est pas grave de t’accorder une influence, ce n’est pas grave de t’accorder une notoriété, parce que tu as purgé ta peine." Mais il faut faire attention à ça, parce que je pense entre autres aux plus jeunes. On l’a vu dans plusieurs domaines, dans le domaine artistique, le domaine des sports aussi. Les plus jeunes voient ces gens-là comme des influences, voient ces gens-là comme des idoles , estime-t-elle.

De faire attention au message qu’on envoie en tant que société, entre autres à nos plus jeunes, de dire "ce n’est pas parce qu’on a commis des gestes, qu’on les reconnaît, qu’à la fin, ce n’est plus grave." Qu’on peut continuer comme si de rien n’était.

L’organisateur du festival ainsi que la municipalité ont refusé les demandes d’entrevue de Radio-Canada lundi après-midi puisque le dossier pourrait évoluer.

Ouvrir en mode plein écran L'hôtel de Ville de Victoriaville. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

L’enjeu devrait être discuté lundi soir en séance du conseil municipal, et certains changements pourraient être annoncés.

L’équipe d’Éric Lapointe n’avait pas donné suite à la demande d’entrevue de Radio-Canada au moment d’écrire ces lignes.

Avec les informations de Thomas Deshaies