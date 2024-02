Airmedic interpelle Québec quant au déploiement d’un service de transport médical en hélicoptère, pour relier des hôpitaux entre eux partout au Québec. Même si la Côte-Nord n'est pas incluse dans ce programme, le transport médical en hélicoptère est capital pour la région.

Dans l'Est-du-Québec, quatre centres médicaux, dont celui de Rimouski, pourraient être reliés par hélicoptère à ceux de Québec.

Dans le précédent budget, le gouvernement a octroyé 125 millions de dollars sur cinq ans, mais les dépenses n'ont toujours pas été détaillées, note Airmedic.

La Coalition Avenir Québec avait d'ailleurs promis en campagne électorale de mettre sur pied un tel programme public et l'évaluait alors à 220 millions de dollars.

Un hélicoptère Agusta AW109 GrandNew d'Airmedic

La Côte-Nord serait exclue de ce projet, compte tenu des distances trop grandes à parcourir en hélicoptère. Elle bénéficie toutefois d'un service de transport par avion.

Le directeur des relations publiques et gouvernementales d'Airmedic, Jean-Patrick Laflamme, a fait valoir son intérêt et son aptitude à offrir ce service. Notre objectif, c'est de positionner Airmedic comme étant l'opérateur de choix pour le gouvernement. Mais on va à la même vitesse que le gouvernement pour déployer le projet.

Un service utile aux pourvoiries

Le transport médical est un service essentiel pour les communautés isolées de la Basse-Côte-Nord, pour lesquelles des navettes médicales en hélicoptère existent déjà.

C'est également le cas pour les pourvoiries de la région, dont certaines sont très éloignées, voire même insulaires.

L'Association des pourvoiries de la Côte-Nord observe une clientèle vieillissante, et une nouvelle cohorte de plus jeunes, plus audacieux, qui vont plus loin en forêt , d'où l'importance d'avoir un service efficace, explique le président, Charles Pinard.

L'Association se réjouit d'offrir d'un service efficace.

Autant qu'avant, on n'avait aucune technologie, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien; maintenant on a toutes les technologies pour assurer [la sécurité] de toute notre clientèle. Il y a même deux compagnies qui font des évacuations médicales par transport aérien , mentionne Charles Pinard.

