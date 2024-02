Tempête de neige en N.-É. : le dégagement des routes au Cap-Breton prendra plusieurs jours

Selon le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, le déneigement des routes du Cap-Breton pourrait prendre plusieurs jours, notamment dans les endroits isolés. Dans certains secteurs de la région, plus de 150 cm de neige sont tombés sont en trois jours.

Lundi, la mairesse de la municipalité régionale du Cap-Breton, Amanda McDougall, exhortait encore les résidents à rester chez eux lundi notamment afin de permettre aux déneigeuses de faire leur travail.

Même si les conditions s’améliorent, Amanda McDougall affirme qu’un sentiment de panique s’installait parmi ceux qui se sentaient bloqués et isolés chez eux.

Chez moi, par exemple, nous avons un banc de neige qui fait un bon cinq pieds au bout de notre entrée de garage, alors on ne peut pas sortir le véhicule , a-t-elle déclaré en entrevue. Ça va prendre du temps avant de dégager tout ça.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de la Municipalité régionale du Cap-Breton, Amanda McDougall. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Plusieurs résidents de Sydney ne sont pas sortis de leur maison depuis deux jours, comme c’est le cas de la Néo-Écossaise, Élodie Nasone qui gère une boulangerie depuis plusieurs années dans la ville.

On n’a pas essayé , dit-elle. On a [parlé à] quelqu’un qui [avait roulé] dans le centre-ville et qui disait qu’il y avait encore beaucoup de neige et qui disait que ce n’était pas simple de rouler, même avec un 4x4 , partage-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Un système dépressionnaire bloqué au large de la côte est de la province a déversé de fortes quantités de neige sur la moitié est de la région continentale de la province et sur le Cap-Breton. Photo : CBC

Amanda McDougall a déclaré que le personnel du Centre Ally du Cap-Breton et du refuge communautaires pour sans-abri de Sydney allait prendre contact avec les personnes vulnérables.

Je sais qu’il y a encore des gens qui vivent dans des tentes , a-t-elle déclaré. Et il y a des personnes âgées qui vivent seules et pour lesquelles je suis aussi très inquiète.

La municipalité régionale rédigeait lundi un registre des personnes qui ont besoin d’aide, comme elle l’avait fait lors de la tempête post-tropicale Fiona en septembre 2022.

Le chef de l'opposition officielle, le libéral Zach Churchill appelait lundi matin le gouvernement a créer un registre de ce type à l'échelle de la province.

Amanda McDougall a déclaré qu’elle et ses collègues du conseil municipal avaient déclaré dimanche l’état d’urgence local pour une semaine dans le but d’obtenir davantage d’équipement de déneigement du gouvernement provincial. Notre municipalité n’a ni l’infrastructure ni les ressources , dit-elle.

En point-presse lundi après-midi, Tim Houston a critiqué la mairesse de Sydney qui lui demandait de déclarer l'état d'urgence à l'échelle de la province et affirmé que déclarer l'état d'urgence était une opération de relations publiques .

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, le 5 février 2024 en point de presse. Photo : (Jean Laroche/CBC)

L’état d’urgence ne permettra pas de déneiger les routes plus rapidement , a-t-il tranché.

Mais selon Amanda McDougall, il est extrêmement important de garder les gens de sa région hors des routes puisque des accidents sont signalés.

De l’aide du gouvernement fédéral

Si le gouvernement néo-écossais n'a pas déclenché l'état d'urgence, il a cependant écrit à Ottawa dès dimanche pour demander de l'aide afin de faire face aux chutes de neige extrêmes .

Le ministre fédéral de la Protection civile, Harjit S. Sajjan a confirmé lundi qu’il répondrait à l’appel de la province.

De l’équipement lourd de Parc Canada aidera à déblayer la neige, du matériel portable de stockage de carburant sera fourni et la Garde côtière fournira un transport aérien aide au transport aérien par hélicoptère pour faciliter la livraison de fournitures essentielles et l’évacuation des résidents isolés.

Des équipes de recherche et sauvetage seront aussi fournies, au besoin.

La Nouvelle-Écosse en a également appelé à ses voisins. Le Nouveau-Brunswick enverra à partir de mardi six équipes qui permettront de faire fonctionner 24 h sur 24 trois déneigeuses.

D’après le reportage d’Adrien Blanc et des informations de la Presse canadienne