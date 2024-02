L’opération de recherche pour retrouver Michael Vagnini pourrait être complexe

Des membres de la communauté à Sudbury sont inquiets pour le conseiller municipal du Grand Sudbury Michael Vagnini porté disparu le 27 janvier.

Ils gardent toujours espoir qu’il soit retrouvé vivant et en santé mais plusieurs pensent que les chances diminuent avec le temps. Selon un expert, l'opération pour retrouver le politicien reste d'ailleurs bien complexe.

Pierre-Yves Bourduas, ancien sous-commissaire de la Gendarmerie royale du Canada affirme que la police doit avoir accès à la meilleure technologie possible pour pouvoir détecter le conseiller municipal du Grand Sudbury, potentiellement passé à travers un milieu boisé.

Ouvrir en mode plein écran Michael Vagnini porté disparu le 27 janvier est le conseiller municipal du quartier 2 du Grand Sudbury depuis 2014. (Photo d'archives) Photo : CBC/Martha Dillman

Même si Michael Vagnini était apprécié des citoyens d’après des commentaires faits à son sujet, Pierre-Yves Bourduas estime que les policiers doivent aller en profondeur dans leur enquête.

Les policiers doivent ni plus ni moins plonger dans sa vie privée pour voir s'il n'y a pas des éléments de sa vie privée ou de sa vie publique qui pourraient soulever des questions pouvant expliquer cette mystérieuse disparition , explique l'ancien policier.

Il faut chercher à savoir si l'individu avait par exemple des raisons de vouloir disparaître ou s’il y avait des individus qui voudraient lui vouloir du mal pour une raison ou pour une autre.

Élargir le périmètre de recherche

Pour lui, l’opération de le retrouver pourrait s'annoncer fort complexe. Il faut, explique-t-il, élargir le périmètre de recherche car l’individu pourrait être bien loin.

Il faut voir quand il a mis de l'essence dans son véhicule. S’il l’a par exemple rempli la veille de sa disparition, c'est possible qu'il ait pu conduire sur une distance de 400 ou 500 km , déclare-t-il.

Maintenant que ça fait plus d’une semaine qu’il a disparu, il est certain que les forces de l'ordre locales laissent savoir à la police provinciale de l'Ontario et aux autres corps policiers ce qui se déroule dans ce dossier pour qu'ils puissent potentiellement pouvoir aider à localiser Michael Vagnini , suggère Pierre-Yves Bourduas.

Des résidents inquiets

Bob Johnston, un résident ami du conseiller municipal disparu demande à ses amis et à tout le monde d'aider Michael Vagnini à rentrer à la maison.

Ouvrir en mode plein écran Le résident du Grand Sudbury Bob Johnston demande à quiconque trouvera Michael Vagnini ou le véhicule qu'il conduisait d'en avertir la police. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Il nous manque. Nous l'aimons et nous avons besoin de lui , dit-il avec émotion.

Un autre résident du quartier Val Thérèse, Mike Monaghan, commence à douter que le politicien sera un jour retrouvé mais garde toujours espoir.

Avec les informations de Bienvenu Senga