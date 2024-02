Les urgences de l’Abitibi-Témiscamingue aux prises avec une pénurie de pharmaciens

L’Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec (APES) sonne l’alarme concernant la pénurie de pharmaciens dans les hôpitaux.

La présidente de l’organisme, Julie Racicot, indique que la situation est particulièrement préoccupante dans les salles d’urgence de l’Abitibi-Témiscamingue, où l’absence de ces professionnels a des impacts directs sur les soins offerts aux patients.

Il y a une grosse portion d’admissions à l’urgence qui sont causées par des problèmes liés aux médicaments. Le pharmacien, par son expertise et sa recherche davantage centrée sur la médication, va souvent trouver la cause de la raison de la consultation à l’urgence, qui est un médicament. Si on ne trouve pas cette cause-là, on va ajouter des médicaments ou des traitements, mais le patient va continuellement revenir parce qu’on ne résout pas son problème à la source, ce qu’on appelle le syndrome des portes tournantes , fait observer Mme Racicot.

La situation ne s’améliore pas du tout. Des postes ne sont pas comblés. En Abitibi-Témiscamingue, ces postes servent à répondre aux besoins minimaux, c’est-à-dire à vérifier les ordonnances pendant les hospitalisations, s’assurer que les médicaments sont préparés et distribués de façon sécuritaire. Et ça, on n’y arrive même pas.

Ouvrir en mode plein écran La présidente de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, Julie Racicot, estime que 80 % des pharmaciens oeuvrent dans le secteur privé. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Emily Blais

Des secteurs en découverture

Selon l’APES, trois secteurs névralgiques souffrent présentement d’une découverture complète en Abitibi-Témiscamingue, à savoir ceux des urgences, de la dialyse rénale ainsi que des soins intensifs et coronariens.

Pour expliquer cette situation, Julie Racicot évoque notamment la compétition inégale avec le secteur privé en ce qui a trait au recrutement.

En tout, 80 % des pharmaciens qui terminent le doctorat professionnel à l’université vont aller travailler en pharmacie privée. La pénurie touche aussi le secteur des pharmacies privées. Dans ce domaine-là, ils peuvent réagir plus rapidement et offrir des salaires plus élevés ou des conditions de travail plus alléchantes. Dans le réseau public, c’est bien difficile de concurrencer avec ça, donc on est toujours à la remorque du privé , fait-elle remarquer.

Rendre la maîtrise qualifiante plus attrayante

Au-delà de la concurrence avec le secteur privé, Mme Racicot souligne qu’un travail doit être fait afin de rendre plus attrayant le programme de maîtrise en pharmacothérapie, prérequis pour les pharmaciens qui souhaitent offrir des soins spécialisés en milieu hospitalier.

Des bourses sont disponibles pour les étudiants souhaitant s’inscrire à ce programme, mais sur les 114 disponibles, seules 57 ont été distribuées, en raison d’un manque de candidats.

Lors de la maîtrise, le salaire est beaucoup moins grand, il y a seulement une bourse d’études. On reçoit facilement moins que le tiers du salaire habituel. On fait donc des études de plus et on gagne finalement moins d’argent en bout de ligne , indique la présidente de l’APES.

On a la moitié des places qui sont vides sur les bancs d’école.

Pour attirer davantage de pharmaciens vers le programme de maîtrise, Mme Racicot propose notamment d’investir dans le recrutement et d’améliorer les conditions de travail, de même que permettre aux pharmaciens basés en régions éloignées de suivre les cours théoriques à distance.

Elle suggère en outre que les pharmaciens inscrits à la maîtrise puissent être employés par le réseau de la santé pendant leurs études, à la manière des médecins résidents qui sont ainsi rémunérés pendant la complétion de leur formation.