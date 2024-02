S’il n’en tenait qu’à Daniel Allain, l’Hôpital Stella-Maris-de-Kent serait agrandi

Le député de Moncton-Est, Daniel Allain, croit qu’au lieu d’éliminer des lits de soins aigus à l’hôpital Stella-Maris-de-Kent, il faudrait plutôt songer à investir dans les soins de santé du comté de Kent. Il suggère la construction d’un nouvel hôpital et un partenariat plus poussé avec le CHU Dumont de Moncton.

Daniel Allain est le premier élu progressiste-conservateur à commenter la décision du Réseau de santé Vitalité de transformer des lits de soins aigus en lits de soins palliatifs et de longue durée.

L'hôpital Stella-Maris a été utilisé comme un jeu de football pendant les 70 dernières années. Il faut arrêter ça , a-t-il déclaré dans une entrevue à Radio-Canada.

2:54 Daniel Allain croit que l'Hôpital Stella-Maris-de-Kent est vieillissant et a besoin d'un nouveau bâtiment qui permettrait, selon lui de séduire de nouveaux médecins. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Il va même jusqu’à proposer la construction d’un nouvel hôpital dans le comté de Kent.

Il faut un nouvel hôpital, ça c'est numéro un.

L’hôpital Stella-Maris n’est pas dans la circonscription de Daniel Allain, mais ce dernier tentera de représenter certains citoyens du comté de Kent aux prochaines élections, puisqu’il se présentera dans la nouvelle circonscription de Champdoré-Irishtown, créée après le plus récent redécoupage.

Daniel Allain indique que la région de Kent est l’une des régions qui connaît la plus forte croissance au Nouveau-Brunswick et qu’il est essentiel d’y augmenter les services et non de les diminuer.

On a une nouvelle autoroute à quatre voies maintenant. Et bien là, il faut investir sur l'autoroute là, mais il faut aussi emmener des services , souligne-t-il.

Collaboration et partage de ressources entre Stella-Maris et le CHU

L’autre piste de solution pour aider l’hôpital, selon Daniel Allain, est d’établir un partenariat entre le CHU Dumont de Moncton.

Il juge que les deux hôpitaux doivent travailler plus étroitement ensemble, ce qui veut dire devenir complémentaires avec possibilité donc selon lui de partager des services et du personnel.

Il assure que ce genre de partenariat existe ailleurs, notamment du côté du réseau de santé anglophone Horizon. Selon lui, l’hôpital mémorial de Sackville partage des employés avec l’Hôpital de Moncton.

Ouvrir en mode plein écran L'Hôpital mémorial de Sackville, du Réseau de santé Horizon, en janvier 2021. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Horizon confirme que les deux établissements partagent un directeur médical et un directeur administratif mais la collaboration s’arrête là. Il n’y a pas de partage de personnel médical.

Si on regarde la situation à Sackville, elle peut donner un peu d’espoir à Stella-Maris. L’hôpital y avait perdu ses lits de soins aigus pendant un an et demi avant de les retrouver en août 2022. Le service d’urgence n’y est cependant toujours accessible qu’en journée mais Horizon reste toujours déterminé à le rétablir 24 h sur 24.

Se concentrer sur le retour des lits de soins aigus

De son côté, le président du comité de santé de la Commission des services régionaux de Kent, Roger Doiron, croit qu’avant de penser à un nouveau bâtiment, il faut d’abord se concentrer sur le maintien de l'urgence et le retour des lits de soins aigus.

Pour ce qui est du partenariat proposé par Daniel Allain, il préfère ne pas se prononcer pour l'instant, mais il insiste sur le travail que doit, selon lui, mener Vitalité.

Ouvrir en mode plein écran Roger Doiron croit que Vitalité doit travailler fort pour faire revenir les lits de soins aigus transférés au CHU Dr.-Georges-L.-Dumont. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche Nogue

Roger Doiron se demande si le réseau de santé a fait tout ce qui était possible avant d’envisager de transférer les lits de soins aigus.

Est-ce qu'on a négocié des incitatifs pour encourager des gens de Dumont à venir travailler à Sainte-Anne? Je ne peux pas vous le dire. Je ne le sais pas , se demande Roger Doiron. Selon lui, ces incitatifs sont la clé pour faire venir et rester le personnel de santé.

Le Réseau de santé Vitalité n'a rendu aucun de ses porte-paroles disponibles pour une entrevue lundi.

D’après un reportage de Frédéric Cammarano