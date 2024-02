Le Québec s’est-il tiré dans le pied avec sa réforme du Programme des immigrants investisseurs? Des experts prédisent que les nouveaux critères imposés par le gouvernement Legault vont refroidir la majorité des candidats potentiels, ce qui privera la province de capitaux considérables.

C’est un échec annoncé , lance Me Maxime Lapointe, avocat en droit de l’immigration. Depuis la réouverture du Programme des immigrants investisseurs au Québec, le 1er janvier dernier, il dit avoir évoqué cette voie d’immigration avec quelques-uns de ses clients étrangers. Mais il n’y a aucun appétit , se désole-t-il.

Deux facteurs sont en cause. D’une part, Québec a changé les règles d’investissement. Jusqu’à la mise en pause du programme, en 2019, les candidats devaient faire un placement garanti de 1,2 million de dollars au gouvernement provincial avant d’immigrer.

Désormais, le programme exige non seulement que les candidats fassent un prêt de 1 million de dollars, mais qu'ils versent aussi une contribution de 200 000 $ qu’ils ne pourront jamais récupérer.

Une mauvaise idée, selon le gestionnaire en placement agréé Alex Côté.

Le Québec est en compétition avec d’autres territoires qui ont des programmes semblables et cette idée d’une contribution augmente le prix du programme et donc réduit sa compétitivité , dit-il.

D’autre part, comme dans ses autres programmes d’immigration économique, Québec impose désormais une connaissance préalable du français. Or, la majorité des immigrants investisseurs potentiels ne sont pas francophones.

Est-ce qu'il y a trop d'investisseurs francophones au Québec? ironise Alex Côté.

Même si la ministre [de l'Immigration Christine] Fréchette dit qu'il y a 300 millions de francophones sur la planète, avant la fermeture du programme en 2019, on avait tout au plus 50 dossiers [francophones] par année à cette époque-là. La demande va être très limitée , analyse Me Lapointe.

On ne sent aucun engouement à l'international pour ce programme. Il y a des candidats allophones qui auraient pu apprendre le français en cours de route.

Des conséquences

Le ministère est conscient que l’introduction de nouvelles conditions de sélection entraînera une baisse du nombre de demandes , reconnaît par courriel Gabriel Bélanger, porte-parole du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).

Les objectifs de la réforme du programme sont que les personnes sélectionnées parlent français, qu’elles s’établissent au Québec et qu’elles y demeurent, afin de contribuer à son développement économique à long terme.

Or, la baisse attendue du nombre d’immigrants investisseurs aura des conséquences financières pour le Québec.

Les intérêts générés par les placements des candidats servent deux causes : financer l’intégration des immigrants sur le marché du travail et subventionner les projets des petites et moyennes entreprises (PME) au Québec.

Il faut s'attendre à une baisse d'environ 10 fois les revenus , évalue Alex Côté, une chute non négligeable puisqu’en 2019, un rapport de la firme Aviseo Conseil estimait à plus de 1 milliard de dollars sur 10 ans les rendements générés par les placements du Programme des immigrants investisseurs.

De cet argent, 477 millions avaient servi à subventionner les projets d’investissements de nombreuses PME québécoises.

On voyait environ 400 ou 450 PME qui bénéficiaient de cette solution de financement là, donc, si on divise par 10 fois les retombées économiques du programme, il faudrait s'attendre à ce que de 40 à 45 PME puissent désormais en profiter.

Juger l'arbre à ses fruits

Le MIFI est toutefois d’avis que sa nouvelle formule de placement, avec une contribution non remboursable de 200 000 $, permettra de stabiliser et maximiser les sommes générées par le Programme des immigrants investisseurs.

On jugera l'arbre à ses fruits, dit Alex Côté. Il y a encore du travail à faire pour que ce programme-là soit à la hauteur de la société québécoise.

Puisque la dernière planification pluriannuelle de l’immigration présentée en novembre dernier par la ministre Christine Fréchette ne vise que les années 2024 et 2025, M. Côté croit que le gouvernement pourra rectifier le tir pour la suite. Je suis d'avis que ce sera nécessaire.

Avant d’être mis en pause en novembre 2019, le MIFI avait reçu 1746 candidatures dans le Programme des immigrants investisseurs. En 2018, il en avait reçu 973.

Cette année-là, un reportage d'Enquête avait toutefois levé le voile sur les failles du programme, dont le taux de rétention des immigrants investisseurs au Québec n'atteignait que 17,9 % entre 2006 et 2015.